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    悲！巴西里約山城暴雨成災死亡破百 冷凍貨車充當停屍間

    暴雨在里約熱內盧山城貝德羅保利斯引發土石流，災情慘重。（歐新社）

    暴雨在里約熱內盧山城貝德羅保利斯引發土石流，災情慘重。（歐新社）

    2022/02/18 00:40

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）北部山城貝德羅保利斯（Petropolis）15日下大豪雨引發洪患，目前已知超過百人喪生，遺體甚至多到需要出動冷凍貨車充當臨時停屍間。

    綜合《路透》及其他外媒報導，貝德羅保利斯週二下起暴雨，3個小時內降下258毫米雨量，接近今年1月全月降雨量，爆發洪水和土石流，多棟民宅被摧毀，估計有400多人流離失所，全城進入公共災難狀態，陷入停擺。里約熱內盧州政府17日證實，目前已確定有105人喪生，還有數十人失蹤等待救援，貝德羅保利斯市長邦坦波（Rubens Bomtempo）並未向外界透露具體失蹤人數。

    《路透》指出，這場豪雨是當地自1932年以來記錄到的最大降雨量，恐怕還有更多遺體被埋在泥濘土石中。此外，因為死傷慘重，當地的殯儀館放不下這麼多遺體，相關單位還出動冷凍貨車到現場充當臨時停屍間。

    令人更加擔心的是，當地時間週四上午出太陽，但當地天氣預報指出，當天下午後會再下大雨，未來數天更不排除會有更多降雨，災情恐進一步擴大。

    一隻狗狗滿身泥濘被救出。（歐新社）

    一隻狗狗滿身泥濘被救出。（歐新社）

    土石流一路摧毀民宅。（美聯社）

    土石流一路摧毀民宅。（美聯社）

    暴雨在里約熱內盧山城貝德羅保利斯引發土石流，災情慘重。（美聯社）

    暴雨在里約熱內盧山城貝德羅保利斯引發土石流，災情慘重。（美聯社）

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