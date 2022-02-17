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    九死一生！婦人散步意外墜崖 拼死抓樹12小時後獲救

    救難人員利用逃生繩索攀上懸崖，順利將斯圖爾帶回安全地面。（圖擷取自「@RenoFireDept」推特）

    救難人員利用逃生繩索攀上懸崖，順利將斯圖爾帶回安全地面。（圖擷取自「@RenoFireDept」推特）

    2022/02/17 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達州（Nevada）近日1名64歲婦女近日早上離家散步後突然消失，家屬四處尋找未果，緊急報案求助，經大範圍搜索後，在懸崖附近發現受困的女子，依靠抓住崖上大樹防止掉落，接著救難人員利用逃生繩索攀上懸崖，順利將斯圖爾帶回安全地面，消息曝光後，引起外界矚目。

    綜合外媒報導，64歲斯圖爾特（Gayle Stewart）於14日早上約10點離家散步後忽然消失蹤影，家屬緊急報案尋求協助，同時斯圖爾特的兒子召集數名朋友繼續尋找母親，不久後某名年輕男子竟發現，斯圖爾特意外跌落附近的一處懸崖；他透露，當時聽見受害者喊了一聲「救我！」，接著再也沒說話，拼死抓緊崖上的大樹保命。

    報導指出，警消獲報後，即刻出動30名搜救小隊前往事發現場救援，不過因為地形陡峭，一行人利用逃生繩索攀上懸崖，直至晚上10點左右才將斯圖爾特帶回地面，並送往附近醫院救治。

    當地消防局長威廉斯（Seth Williams）表示，由於下雨又下雪，斯圖爾特竟能夠苦撐約12小時，幸好那名男子有發現，該女也有出聲求救，否則情況將截然不同，「簡直就是奇蹟！」；據知，斯圖爾特目前仍住院治療中。

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