九死一生！婦人散步意外墜崖 拼死抓樹12小時後獲救

2022/02/17 17:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國內華達州(Nevada)近日1名64歲婦女近日早上離家散步後突然消失,家屬四處尋找未果,緊急報案求助,經大範圍搜索後,在懸崖附近發現受困的女子,依靠抓住崖上大樹防止掉落,接著救難人員利用逃生繩索攀上懸崖,順利將斯圖爾帶回安全地面,消息曝光後,引起外界矚目。

綜合外媒報導,64歲斯圖爾特(Gayle Stewart)於14日早上約10點離家散步後忽然消失蹤影,家屬緊急報案尋求協助,同時斯圖爾特的兒子召集數名朋友繼續尋找母親,不久後某名年輕男子竟發現,斯圖爾特意外跌落附近的一處懸崖;他透露,當時聽見受害者喊了一聲「救我!」,接著再也沒說話,拼死抓緊崖上的大樹保命。

報導指出,警消獲報後,即刻出動30名搜救小隊前往事發現場救援,不過因為地形陡峭,一行人利用逃生繩索攀上懸崖,直至晚上10點左右才將斯圖爾特帶回地面,並送往附近醫院救治。

當地消防局長威廉斯(Seth Williams)表示,由於下雨又下雪,斯圖爾特竟能夠苦撐約12小時,幸好那名男子有發現,該女也有出聲求救,否則情況將截然不同,「簡直就是奇蹟!」;據知,斯圖爾特目前仍住院治療中。

Amazing find and rescue of a missing women. A friend of the son found her injured and stranded on a steep slope near Alum Creek. RFD personnel helped stabilize the patient, built a rescue system and transported her back to pavement in about a 1/2 hour from contact. Strong work! pic.twitter.com/iKRLQXmxFX