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    暴雨成災！巴西里約山城釀逾78死

    巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯昨天晚上大雨，洪水和土石流造成至少78人死亡，數百人流離失所。（路透）

    巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯昨天晚上大雨，洪水和土石流造成至少78人死亡，數百人流離失所。（路透）

    2022/02/17 07:38

    〔中央社〕巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petropolis）昨天晚上降下大雨，引發洪水和土石流，造成至少78人死亡，數百人流離失所，無家可歸，全市進入公共災難狀態。

    當地媒體報導，救援人員連夜在瓦礫中尋找屍體，數10棟房屋被完全摧毀，貝德羅保利斯歷史中心部分街道柏油路被冲毀，交通中斷。

    貝德羅保利斯論壇報（Tribuna de Petropolis）報導，在BR-040國道82公里處通往山城的路上，一塊岩石掉落在車道上，阻塞部分交通。

    新聞網站G1報導，Alto da Serra社區是受災最嚴重的地區之一，市政府估計至少有80棟房屋被Oficina山丘坍塌的土石擊中，其他受影響社區包括24 de Maio、Caxambu、Sargento Boening、Moinho Preto、Vila Felipe及Vila Militar。

    貝德羅保利斯市政府在臉書上表示，已動員所有團隊應對災難事件，所有災民已暫時被安置到市立學校避難，接受社會救助、教育、衛生和民防等專業人員的支援。

    上週氣象預報將有大雨，里約民防廳即將貝德羅保利斯市列於「關注行動階段」，但因降雨量低於預期，14日市政府讓城市恢復到「觀察作業階段」，未料昨天的降雨量增加很多，6小時內下了260毫米大雨，重創整個城市。

    里約州長卡斯楚（Claudio Castro）和州議會議長塞西利亞諾（Andre Ceciliano）在第一時間前往貝德羅保利斯市視察救援工作。

    昨晚卡斯楚接受環球新聞（Globonews）訪問說：「貝德羅保利斯市降雨量超乎想像，災情畫面令人怵目驚心，實為人間慘劇。」

    正在俄羅斯進行國是訪問的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也在推特上說，已打電話給部長們，要求向受害者家屬提供援助。

    根據氣象預測，未來幾天里約山區仍將有大雨襲擊。

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