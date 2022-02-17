為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    雨炸巴西！里約熱內盧爆洪水土石流 已知至少38死

    里約熱內盧大雨引發土石流與洪水，美聯社曝光的這張照片可見當地慘況。（美聯社）

    里約熱內盧大雨引發土石流與洪水，美聯社曝光的這張照片可見當地慘況。（美聯社）

    2022/02/17 00:29

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）15日下大豪雨引發洪患，外媒及社群平台流傳的照片可見災情慘重，放眼望去都是被摧毀的建築物，目前已知至少38人喪生。

    根據《路透》 報導，里約熱內盧北部山城貝德羅保利斯（Petropolis）15日下大豪雨，3個小時內降下258毫米雨量，接近今年1月全月降雨量；當地初估有80戶民宅毀損，有300多人撤離災區，目前已接受當地政府安置。

    豪雨引發土石流及洪患，16日得知至少有38人不幸喪生，目前相關單位也還在搜救失蹤者，預計死亡人數還會上升。

    從外媒曝光及社群平台轉發的照片中可見，貝德羅保利斯當地放眼望去都是被摧殘的建物與無助的災民。里約熱內盧州長卡斯特羅（Claudio Castro）宣布替死者哀悼3天；巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也在推特致哀，他說，已要求負責單位立即向災民提供援助。

    土石流衝毀家園，居民紛紛撤離。（美聯社）

    土石流衝毀家園，居民紛紛撤離。（美聯社）

    里約熱內盧北部山城貝德羅保利斯大豪雨，引發大洪水與土石流。（歐新社）

    里約熱內盧北部山城貝德羅保利斯大豪雨，引發大洪水與土石流。（歐新社）

    救難人員帶著搜救犬持續搜尋救援。（美聯社）

    救難人員帶著搜救犬持續搜尋救援。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    巴西經濟重鎮聖保羅州豪雨成災 土石流加洪水至少18死
    2022/01/31 09:03

    巴西經濟重鎮聖保羅州豪雨成災 土石流加洪水至少18死
    加拿大卑詩省豪雨釀災 溫哥華港鐵路貨運全中斷
    2021/11/17 17:13

    加拿大卑詩省豪雨釀災 溫哥華港鐵路貨運全中斷

    年後體重拉警報 名嘴靠它養出好身材
    西班牙暴雨成災 數十輛汽車被沖入海中
    2021/09/02 22:40

    西班牙暴雨成災 數十輛汽車被沖入海中
    豪雨洪災重創南亞 已知逾百死 數百萬人流離失所
    2016/07/30 00:40

    豪雨洪災重創南亞 已知逾百死 數百萬人流離失所

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播