雨炸巴西！里約熱內盧爆洪水土石流 已知至少38死
〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）15日下大豪雨引發洪患，外媒及社群平台流傳的照片可見災情慘重，放眼望去都是被摧毀的建築物，目前已知至少38人喪生。
根據《路透》 報導，里約熱內盧北部山城貝德羅保利斯（Petropolis）15日下大豪雨，3個小時內降下258毫米雨量，接近今年1月全月降雨量；當地初估有80戶民宅毀損，有300多人撤離災區，目前已接受當地政府安置。
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豪雨引發土石流及洪患，16日得知至少有38人不幸喪生，目前相關單位也還在搜救失蹤者，預計死亡人數還會上升。
從外媒曝光及社群平台轉發的照片中可見，貝德羅保利斯當地放眼望去都是被摧殘的建物與無助的災民。里約熱內盧州長卡斯特羅（Claudio Castro）宣布替死者哀悼3天；巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也在推特致哀，他說，已要求負責單位立即向災民提供援助。
- Falei também para o governador do Rio, Cláudio Castro, que se encontra na região atingida.— Jair M. Bolsonaro （@jairbolsonaro） February 16, 2022
- Retorno na próxima sexta-feira e, mesmo distante, continuamos empenhados em ajudar ao próximo. Deus conforte aos familiares das vítimas. @secomvc @MinEconomia @mdregional_br @govbr