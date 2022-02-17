工程師稱失蹤8年馬航班機在這！ 澳洲認可信重啟搜索

馬來西亞航空由吉隆坡前往北京的MH370號班機離奇失蹤，機上239人至今下落不明。圖為MH370殘骸。（法新社）

2022/02/17 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370號班機在吉隆坡飛往北京的途中離奇失蹤，機上239人至今下落不明。去年英國工程師戈佛雷（Richard Godfrey）稱MH370就在南印度洋底部後，澳洲相關單位已重新開始搜索這架飛機。

2014年3月8日，馬來西亞航空MH370號班機由吉隆坡飛往北京，載有239人，起飛不到一小時，就在馬來西亞與越南海域的交界處、土珠島以南約140海里，與大馬梳邦空管中心（Air Traffic Control Centre Subang）失去聯繫，長時間搜尋未果，機上人員被認定全數罹難。

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不過，英國工程師戈佛雷去年採用開創性的航空追蹤技術，聲稱發現MH370在澳洲城市珀斯以西1933公里處，座標33.177°S 95.300°E的位置撞擊海洋，並且下沉到下方4000公尺深處。戈佛雷發表的報告指出，墜機點在印度洋的海底高原布羅肯海嶺（Broken Ridge），下方地形錯綜複雜。

綜合媒體報導，澳洲運輸安全局首席專員米歇爾（Angus Mitchell）表示，戈佛雷指出的位置，是他們曾經搜索過的區域。他們現在已經在檢查所有舊的數據，尋找可能遺漏的東西，未來也可能與澳洲其他科學中心合作。

米歇爾強調，戈佛雷的報告是可信的，但他不想把話說滿，給人帶來虛假的希望，他也希望能夠解決這個時代最大的未解之迷，給MH370上死者的家屬一個交代。

MH370失事後，中國、馬來西亞、澳洲曾共同參與打撈搜救，仍沒有發現MH370殘骸，此後還有其他國家、民間組織曾發起搜查行動，但一無所獲，也讓這起空難成為商業航班事故史上唯一未能確定具體失事地點的事故。

戈佛雷去年的報告指出，他使用了一種稱為GDTAAA（隨時隨地能對飛機進行全球檢測和跟蹤）的技術，在他的研究中，波音777飛行過程中，GDTAAA結合WSPR（業餘無線電軟體）數據，每分鐘有數百個可追蹤的訊號，使他能在關鍵區域搜索。

報告中稱，墜機地點及印度洋海底的掃描圖中發現訊號紅點，MH370的模擬位置與33件已發現MH370機身的碎片洋流漂移分析一致，這些碎片分別在馬達加斯加、坦尚尼亞、模里西斯被找到。戈佛雷聲稱，如果對附近區域進行徹底搜尋，可在2022下半年發現MH370遺骸。

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