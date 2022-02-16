盼墨西哥移民局放行赴美 10多名移民「縫嘴」絕食抗議

美墨邊境移民問題未解，10幾名墨西哥南部邊境的移民近日以「縫嘴」的方式絕食抗議。（路透）

2022/02/16 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕美墨邊境移民問題未解，10幾名墨西哥南部邊境的移民近日以「縫嘴」的方式絕食抗議，控訴自己已經「受困」邊境數月，處境就像囚犯一般，希望墨西哥國家移民局（National Migration Institute）能允許他們進入美國。

根據《路透》報導，這些來自中美洲及南美洲的移民，以針和塑膠線將嘴唇封住，留下一個小洞來喝水，並只用酒精來擦拭縫合處的血，藉此絕食抗議；示威人士穆希卡 （Irineo Mujica）說，他們是人類，希望墨西哥國家移民局能看見他們正在流血。

請繼續往下閱讀...

不少移民帶著小孩進行抗議，來自委內瑞拉的里維拉（Yorgelis Rivera）嘆，她看不見墨西哥政府的解決辦法，回應一等就是一個多月，「我們在這裡就像囚犯一樣」。

墨西哥國家移民局表示，這樣的狀況令人擔憂，因為這些抗議手段，是在那些自稱為移民代表的人同意下進行的，目的就是要向政府施壓，但實際上政府已經給予足夠關注。

墨西哥國家移民局說，每天約有100多人申請移民；他們強調，會繼續處理移民案件，並優先考慮兒童、青少年、孕婦、殘疾人士以及老年人等弱勢族群。

墨西哥南部邊境的移民近日以「縫嘴」的方式絕食抗議。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法