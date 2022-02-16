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    謠言終結站》歐洲國家退出、北約解散？ 查核中心：虛構捏造

    近日網傳一段謠言影片宣稱「歐洲國家退出北約，北約組織解散？」台灣事實查核中心查證，此為「錯誤訊息」。 （圖擷取自「台灣事實查核中心」臉書）

    近日網傳一段謠言影片宣稱「歐洲國家退出北約，北約組織解散？」台灣事實查核中心查證，此為「錯誤訊息」。 （圖擷取自「台灣事實查核中心」臉書）

    2022/02/16 15:36

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段影片宣稱「歐洲國家退出北約，北約組織解散？」台灣事實查核中心查證，傳言出處並非來自具可信度的媒體，且北約秘書長2月18至19日將出席慕尼黑安全會議，專家則指出，目前尚未有北約成員國退出，也沒有北約被解散的相關性消息，此為「錯誤訊息」。

    台灣事實查核中心15日發布報告表示，近日社群平台流傳1則謠言影片，內容標題宣稱「重磅！中國萬萬沒想到！歐洲一國家又退出北約！...」，查核中心以關鍵字檢索，發現謠言影片來自於YouTube頻道「东方资讯」、「大牛聊新聞」以上2個頻道中的影片內容，網傳2個影片標題所述並未出現於影片內容中，明顯「題文不符」，且僅透過機器聲音念讀旁白，並搭配照片畫面，內容未經記者查訪相關消息人士，也不是來自具可信度的媒體。

    查核中心訪問台灣歐盟中心執行長鄭家慶，鄭家慶指出，目前沒有北大西洋公約組織（NATO）的成員國退出北約，也未有北約被解散的相關性訊息。

    查核中心前往北約官網檢視，得知北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）將於2月18至19日出席慕尼黑安全會議，可見北約目前沒有解散，正常運作中；查核中心檢索各大主要國際通訊社，確認從2022年2月迄今，並沒有北約成員國退出的資訊；綜合上述，查核中心判定該傳言為「錯誤」訊息。

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