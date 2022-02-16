Omicron妹妹已成10國主要流行毒株！WHO示警感染性增30％

WHO提醒，Omicro亞種、被稱為Omicron妹妹的「BA.2」毒株所佔比例逐漸上升。（美聯社）

2022/02/16 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕Omicron變種毒株日前引發新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，成為全球主要流行毒株，占逾98%，不過WHO提醒，現其亞種、被稱為Omicron妹妹的「BA.2」毒株所佔比例也逐漸上升，初步研究數據表明，「BA.2」毒株更易傳播，比原始Omicron傳染性增加了30%。

綜合媒體報導，WHO每週流行病學報告中示警，Omicron亞種「BA.2」毒株更易傳播，今年初丹麥驚見「BA.2」，迅速成為當地主要流行病毒株，根據丹麥疫情數據進行計算，發現該亞種比原始毒株的傳染性增加了30%，不過其導致的疾病嚴重程度與原始毒株相比並無差別。

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目前，Omicron毒株已取代Delta成為全球範圍內的主要流行毒株，各地近期上報的病毒基因序列中，98.3%為Omicron，值得注意的是亞種BA.2毒株的所佔比例也逐漸上升，截至2月14日，「BA.2」已在10個國家和地區成為主要流行毒株。

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