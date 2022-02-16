聽見水聲才發現！辣媽網紅露雪乳忙拍美照 2歲兒跌泳池溺斃

泰國26歲女網紅蓬塔維，暱稱「蘇達」，在先生替自己拍攝美照時2人未第一時間發現，導致兒子意外滑落別墅泳池溺斃。（圖擷取自「Wiyada Pholtawee 」臉書）

2022/02/16 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕泰國26歲女網紅蓬塔維（Wiyada Pontawee），暱稱「蘇達」（Soda），因火辣身材在成人社群平台「OnlyFans」小有名氣，不過近日傳出她帶著2歲兒子前往芭達雅（Pattaya）某棟別墅渡假，卻在先生替自己拍攝美照時2人未第一時間發現，導致兒子意外滑落泳池溺斃。

綜合外媒報導，蓬塔維拍攝露骨照片後，上傳至OnlyFans平台，藉此向粉絲收費，平日除了自拍照片，其他火辣照多由攝影師老公龐格里特（Pongrit Hancharoenpanna）協助。蓬塔維於14日受邀前往芭達雅（Pattaya）參加別墅派對，當日她與龐格里特帶著2歲兒子查瓦納孔（Chawanakon Hancharoenpanna）前往現場，聚會開始後，她穿著黑色比基尼在泳池邊的陽台上拍照，查瓦納孔則在池邊玩樂，拍攝照片到一半時，突然聽見水聲「碰」一聲，這才發現兒子跌進泳池，隨即趕往水池救出男童，卻為時已晚。

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事發後，當地賓客協助報案，當晚約10點救護人員抵達現場，立刻對男童做「心肺復甦術（CPR）」後送醫搶救，抵院後宣告不治。

龐格里特向警方表示，事發當時「我正在工作」，應是正在替太太蓬塔維拍照時沒有注意，才會導致兒子查瓦納孔滑落泳池溺斃，現在2人相當自責；據悉，事發日再過2天，就是查瓦納的3歲生日。

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泰國26歲女網紅蓬塔維。（圖擷取自「Wiyada Pholtawee 」臉書）

蓬塔維在成人社群平台「OnlyFans」小有名氣。（圖擷取自「Wiyada Pholtawee 」臉書）

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