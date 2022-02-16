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    冬奧爭議滿滿讓世界更了解中國 專家：對習絕非好事

    有外媒刊文分析，本屆冬奧讓習近平（見圖）治下的中國真面目攤在全球眼前，對北京而言絕非好事。（路透）

    有外媒刊文分析，本屆冬奧讓習近平（見圖）治下的中國真面目攤在全球眼前，對北京而言絕非好事。（路透）

    2022/02/16 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕北京冬奧即將落幕，本屆賽事儼然已化作中國與西方之間的政治競賽，對此有外媒刊文分析，本屆冬奧讓習近平治下的中國真面目攤在全球眼前，對北京而言絕非好事。

    《美國之音》報導，中國國家主席習近平在本屆冬奧登場前曾表示，本次賽事順利舉辦即代表成功，隨著賽事即將迎來尾聲，習近平口中的「成功」是否落實？而北京冬奧是否表明北京可依照自己的規則行事呢？

    一名美國專家受訪時，針對「北京贏了」的論調發表質疑觀點，他認為，中國鎮壓異議聲音的行為在冬奧前後再次受到全球普遍關注，其中運動員不能自由發言，甚至被警告若對外發聲將受到懲罰，「世界廣泛觀察到此一情況，這還稱得上贏嗎？」

    本屆賽事女子單人雪橇金牌得主，德國名將蓋森柏格（Natalie Geisenberger）就曾對此發表譏諷意味十足的簡短評論，她日前接受外媒採訪，被問及對於中國人權問題的看法時，蓋森柏格表示，「對於該說什麼和在哪裡說，你必須小心」，她接著強調等離開中國後才會對此發表評論。

    另有多名西方運動員都對這種無法暢所欲言的言論環境感到詫異，也都表達「須待同胞離開中國後方可置評」的需求，此一狀況正進一步刺激著西方世界，讓國際輿論無法視而不見。

    美國聖克拉拉大學教授桑托羅（Michael Santoro）直言，正是以上這種直接衝突，讓北京冬奧首度將習近平治下的中國真相暴露在全球眼前。

    桑托羅表示，他將「習近平的中國」與「中國」區分開來，而北京上次舉辦奧運時，世界對「中國」保持樂觀態度，但本屆奧會後，全球徹底了解到「習近平的中國」的真實面目，並已表現出非常非常擔憂與失望。

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