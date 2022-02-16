俄羅斯剛喊完撤軍 烏克蘭隨即遭俄網攻

俄羅斯剛喊完撤軍，烏克蘭多個政府部門網站遭到網攻癱瘓，烏克蘭資安部門暗指幕後黑手是俄羅斯。（路透）

2022/02/16 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯15日宣布撤回部分在烏克蘭邊境軍演的部隊，但美方認為此消息尚未得到證實，總統拜登認為俄羅斯仍有可能攻擊烏克蘭。而烏克蘭政府15日表示，烏克蘭政府多個部門及兩間國營銀行的網站都遭到網路攻擊，在一份聲明中暗指網攻幕後黑手是俄羅斯。

綜合外媒報導，烏克蘭政府表示，目前至少有10個烏克蘭網站遭到「阻斷服務攻擊」（DoS攻擊）而無法進入，包括國防部、外交部、文化部和烏克蘭最大的兩家國營銀行，民眾也反映銀行線上支付及App功能無法正常使用。

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烏克蘭戰略通訊與資訊安全中心在一份聲明中指出：「不排除是『侵略者』使用這種骯髒小伎倆，因為它的侵略計劃沒有大規模實施。」聲明暗指俄羅斯是網路攻擊事件的幕後黑手，但戰略通訊與資訊安全中心並沒有提供更多細節。

烏克蘭國家安全與國防委員會官員德梅迪克（Serhii Demediuk）表示，這次網路攻擊是俄羅斯破壞烏克蘭局勢穩定的一部分，意在阻止烏克蘭推動的「歐洲-大西洋一體化」政策，並奪取權力。

一名歐洲外交官員表示，此次發動駭客攻擊的時間點令人擔憂，因為對烏克蘭進行全面軍事攻擊前，會先利用網路攻擊打頭陣，這代表一場「物理性攻擊」即將發生，或是俄羅斯持續騷擾烏克蘭，「毫無疑問，俄羅斯就是幕後黑手」。

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