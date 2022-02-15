大腦植入晶片15實驗猴犧牲！ 馬斯克公司聲明認了：8隻安樂死

馬斯克（左）創辦的神經科學公司Neuralink被指控虐待實驗猴。圖為實驗猴示意圖。（法新社；本報合成）

2022/02/15 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）創辦神經科學新創公司「Neuralink」致力研發「腦機互動」介面，卻被動物權利組織指控，在測試大腦晶片植入時讓實驗猴遭受「極度痛苦」，並有至少15隻猴子死亡。Neuralink發聲明否認虐待實驗猴，但承認有8隻已安樂死。

綜合外媒報導，美國「責任醫療醫師委員會」（Physicians Committee for Responsible Medicine，PCRM）表示，多達700餘頁的獸醫記錄和驗屍報告顯示，Neuralink的實驗猴在「劣質的動物照護」及「高侵入性的實驗性頭部植入」過程中遭受到極大的痛苦。

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PCRM指出，截至2020年，Neuralink擁有的23隻實驗猴至少15隻已經死亡或被安樂死。其中有1隻猴子缺少部分手指與腳趾，PCRM認為可能就是因為自殘或其他創傷。PCRM就此投訴美國農業部，要求調查Neuralink是否違反美國動物福利法。

Neuralink聲明承認：8隻被安樂死

Neuralink於14日發表聲明指出，所有新的醫療設備和治療方法都需要先進行動物試驗，才能進行人體試驗，強調該公司「絕對盡可能以最人道和最道德的方法與動物合作」。

對於失去手指與腳趾的實驗猴，Neuralink表示可能是來自與其他猴子的衝突。但Neuralink也證實，試驗期間有2隻動物為了「收集重要數據」而被安樂死，也有6隻動物因為手術併發症、設備故障和疑似感染等「醫學上的建議」而被安樂死。

Neuralink正致力於研發一種裝置，可將微小晶片與線路嵌入人類大腦中，用以監測並刺激大腦和神經活動，從而使半身不遂患者能夠再次行走。該公司去年4月曾釋出影片，展示1隻猴子使用Neuralink研發的裝置操作電玩遊戲的過程。

馬斯克創辦的神經科學公司Neuralink被指控虐待實驗猴。圖為實驗猴示意圖。（法新社）

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