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    狠心母逼兒10樓高空垂降「撿衣服」！影片曝光引眾怒

    印度1名母親為「撿衣服」，不顧兒子安危，要求兒子手抓紗麗垂降至9樓陽台。（圖擷取自Twitter_@ipskabra）

    印度1名母親為「撿衣服」，不顧兒子安危，要求兒子手抓紗麗垂降至9樓陽台。（圖擷取自Twitter_@ipskabra）

    2022/02/15 22:06

    〔即時新聞／綜合報導〕印度1名母親因衣服掉落屋外，要求兒子爬出10樓高窗外，手抓紗麗「垂降」撿衣服，過程完全無配備任何安全措施。對面鄰居將驚悚過程完整錄下po網，引來大批民眾撻伐。

    根據印度媒體《News 18》報導，法里達巴德市（Faridabad）1名母親因衣服從10樓掉至9樓陽台，又因9樓住戶不在家、大門深鎖，要求兒子爬出大樓窗外，手抓紗麗「垂降」撿衣服，但兒子全身無配備任何安全措施，假如手滑後果不堪設想，對面住戶也將過程全程錄下，放上網路分享。

    民眾看完影片後紛紛批評此舉太危險，撻伐母親行為，「衣服可以再買，但千萬不要冒這種風險，生命比衣服更加寶貴」、「衣服的價值大於孩子性命？母親的行為該受到法律制裁」、「將兒子推向死亡邊緣是多麼愚蠢的行為」、「她瘋了，到底為何狠心做出這種事」。

    警察卡布拉（Dipanshu Kabra）事後也轉傳這段影片，怒批「母親的行為相當粗心，且不負責任」。據悉，母親事後向社會大眾道歉，表示對讓兒子處在危險中感到後悔。

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