狠心母逼兒10樓高空垂降「撿衣服」！影片曝光引眾怒

2022/02/15

〔即時新聞/綜合報導〕印度1名母親因衣服掉落屋外,要求兒子爬出10樓高窗外,手抓紗麗「垂降」撿衣服,過程完全無配備任何安全措施。對面鄰居將驚悚過程完整錄下po網,引來大批民眾撻伐。

根據印度媒體《News 18》報導,法里達巴德市(Faridabad)1名母親因衣服從10樓掉至9樓陽台,又因9樓住戶不在家、大門深鎖,要求兒子爬出大樓窗外,手抓紗麗「垂降」撿衣服,但兒子全身無配備任何安全措施,假如手滑後果不堪設想,對面住戶也將過程全程錄下,放上網路分享。

民眾看完影片後紛紛批評此舉太危險,撻伐母親行為,「衣服可以再買,但千萬不要冒這種風險,生命比衣服更加寶貴」、「衣服的價值大於孩子性命?母親的行為該受到法律制裁」、「將兒子推向死亡邊緣是多麼愚蠢的行為」、「她瘋了,到底為何狠心做出這種事」。

警察卡布拉(Dipanshu Kabra)事後也轉傳這段影片,怒批「母親的行為相當粗心,且不負責任」。據悉,母親事後向社會大眾道歉,表示對讓兒子處在危險中感到後悔。

Appalled to see this video of a mother from #Faridabad!

Heights of carelessness, insensitivity & irresponsibility.

She has no right to risk her kid's life. pic.twitter.com/uNj362e9UO