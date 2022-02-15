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    直徑137公里！ 史上最大彗星直衝太陽系

    人類歷來觀測到的最大彗星「2014 UN271」，直徑137公里，正朝太陽系前進。圖為畫家筆下的假想圖。（翻攝自NOIRLab官網）

    人類歷來觀測到的最大彗星「2014 UN271」，直徑137公里，正朝太陽系前進。圖為畫家筆下的假想圖。（翻攝自NOIRLab官網）

    2022/02/15 15:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕人類歷來觀測到的最大彗星「2014 UN271」已證實正朝著太陽系挺進，該彗星將在2031年最接近地球，距離太陽11「天文單位」（AU，太陽到地球的平均距離，1AU約等於149.5百萬公里）。研究這樣的原始天體，有助於科學家了解太陽系形成過程。

    「2014 UN271」按照習慣，也依照其發現者的名字命名為「貝爾納迪內利-伯恩斯坦」（Bernardinelli-Bernstein）彗星，2014年時在距離太陽約29 AU處首次被發現，科學家當時便確定它起源於歐特雲（Oort cloud，理論上是一個圍繞太陽、主要由冰微行星組成的球體雲團），但直到它來到離太陽24 AU處，才意識到重要性。

    2021年6月，美國拉斯昆布瑞天文台（Las Cumbres Observatory）證實了「2014 UN271」的彗星特性，當時根據亮度估算這顆彗星是一個直徑達100～370公里的巨大物體。

    不過，來自法國巴黎天文台和西班牙安達盧西亞天體物理研究所的研究團隊，以阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）追蹤彗星大小與光反照率，重新確認「2014 UN271」 直徑約137公里，上下距離約17公里，幾乎屬於小行星等級。

    科學家指出，「2014 UN271」為天文學家提供了一個調查來自歐特雲的原始彗星的機會，研究這樣的原始天體有助於科學家從中了解太陽系的形成過程。

    隨著「2014 UN271」軌道逐漸靠近太陽，它也將逐漸失去物質，預計回程時大小只剩當前一半，雖然肉眼無法直接看到彗星，但天文學家將密切觀察這顆彗星帶來的獨特彗髮和彗尾。

    相關論文發表在最新一期《天文與天體物理學報通訊》（Astronomy and Astrophysics Letters）期刊。

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