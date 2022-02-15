土耳其總統訪阿聯 雙方簽訂政治、經濟等13項協議

阿聯時間2月14日，土耳其總統艾多根（左）與阿布達比王儲穆罕默德（右）於阿布達比總統府（Qasr AlWata）內會面。（路透）

2022/02/15 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕隨著土耳其與阿聯（United Arab Emirates，UAE）兩國的外交關係改善，土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）近日出訪阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi），並與其實際掌權者會面，雙方共簽署13項協議，有望強化彼此的政經合作關係。

根據《半島電視台》報導，土耳其總統艾多根近日親訪阿聯，和實際掌權者、阿布達比王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）會面，而這也是艾多根近10年以來，首次前往阿聯參訪。

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報導引述土耳其國營《阿納多盧》（Anadolu）通訊社14日的資訊指出，土耳其與阿聯兩國一共簽署包含國防、貿易、氣候變遷、工業與經濟共13項協議。

報導指出，2021年11月，王儲穆罕默德也親自飛赴土耳其首都安卡拉（Ankara）參訪，當時阿聯就和土耳其簽訂了價值數十億美元的投資協議。

而土阿兩國領導人會面後，土國總統艾多根於伊斯坦堡（Istanbul）阿塔蒂爾克國際機場（Ataturk Airport in Istanbul）召開記者會時指出，此次出訪的目的，就是為了打造和阿聯未來50年的友誼與兄弟之情。

زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان الى دولة الامارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية، تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الامارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة. — د. أنور قرقاش （@AnwarGargash） February 13, 2022

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