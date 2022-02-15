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    土耳其總統訪阿聯 雙方簽訂政治、經濟等13項協議

    阿聯時間2月14日，土耳其總統艾多根（左）與阿布達比王儲穆罕默德（右）於阿布達比總統府（Qasr AlWata）內會面。（路透）

    阿聯時間2月14日，土耳其總統艾多根（左）與阿布達比王儲穆罕默德（右）於阿布達比總統府（Qasr AlWata）內會面。（路透）

    2022/02/15 12:56

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著土耳其與阿聯（United Arab Emirates，UAE）兩國的外交關係改善，土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）近日出訪阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi），並與其實際掌權者會面，雙方共簽署13項協議，有望強化彼此的政經合作關係。

    根據《半島電視台》報導，土耳其總統艾多根近日親訪阿聯，和實際掌權者、阿布達比王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）會面，而這也是艾多根近10年以來，首次前往阿聯參訪。

    報導引述土耳其國營《阿納多盧》（Anadolu）通訊社14日的資訊指出，土耳其與阿聯兩國一共簽署包含國防、貿易、氣候變遷、工業與經濟共13項協議。

    報導指出，2021年11月，王儲穆罕默德也親自飛赴土耳其首都安卡拉（Ankara）參訪，當時阿聯就和土耳其簽訂了價值數十億美元的投資協議。

    而土阿兩國領導人會面後，土國總統艾多根於伊斯坦堡（Istanbul）阿塔蒂爾克國際機場（Ataturk Airport in Istanbul）召開記者會時指出，此次出訪的目的，就是為了打造和阿聯未來50年的友誼與兄弟之情。

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