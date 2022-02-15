斬首又分屍！鄰居傳尖叫聲 警破門驚見他正鋸下前女友左腿

美國32歲男子斯庫里亞與前女友發生激烈口角衝突，男子憤而怒擊對方頭部，導致女方暈倒在地，接著持大刀砍下女子頭部與左腿。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2022/02/15 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州（Pennsylvania）近日發生1起恐怖情殺命案，1名32歲男子與前女友發生激烈口角衝突，男子憤而怒擊對方頭部，導致女方暈倒在地，接著持大刀砍下女子頭部與左腿；當地檢調單位表示，此案已介入調查中。

綜合外媒報導，當地警方表示，於11日凌晨約4點接獲民眾報案指出，聽見鄰居家傳出女子尖叫與鋸子切東西的聲音，警員緊急前往事發現場，要求發出奇怪聲響鄰居開門卻遭拒，強行破門而入後，驚見地上有1具被斬首的女性屍體，而32歲男子斯庫里亞（Nicholas Scurria）正使用大刀鋸下死者的左腿，手法殘暴。

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報導指出，受害者是1名約50歲女性，曾短暫與男嫌交往，分手後2人仍繼續同居，關係緊張；斯庫里亞向警方透露，「事發當時前女友一度想切下自己的睪丸」。

警方表示，指控斯庫里亞涉嫌一級謀殺罪、持有非法武器以及虐屍，目前被拘禁中，針對此案特拉華縣郡檢調單位持續調查中。

Jilted boyfriend, 32, is found dismembering his decapitated girlfriend https://t.co/TEvWDSQEuL via @MailOnline

Man, 32, is found by police dismembering his already decapitated girlfriend's body after neighbors heard screaming and called 911 — B Gallagher （@Gally66kg） February 12, 2022

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