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    斬首又分屍！鄰居傳尖叫聲 警破門驚見他正鋸下前女友左腿

    美國32歲男子斯庫里亞與前女友發生激烈口角衝突，男子憤而怒擊對方頭部，導致女方暈倒在地，接著持大刀砍下女子頭部與左腿。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    美國32歲男子斯庫里亞與前女友發生激烈口角衝突，男子憤而怒擊對方頭部，導致女方暈倒在地，接著持大刀砍下女子頭部與左腿。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2022/02/15 13:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州（Pennsylvania）近日發生1起恐怖情殺命案，1名32歲男子與前女友發生激烈口角衝突，男子憤而怒擊對方頭部，導致女方暈倒在地，接著持大刀砍下女子頭部與左腿；當地檢調單位表示，此案已介入調查中。

    綜合外媒報導，當地警方表示，於11日凌晨約4點接獲民眾報案指出，聽見鄰居家傳出女子尖叫與鋸子切東西的聲音，警員緊急前往事發現場，要求發出奇怪聲響鄰居開門卻遭拒，強行破門而入後，驚見地上有1具被斬首的女性屍體，而32歲男子斯庫里亞（Nicholas Scurria）正使用大刀鋸下死者的左腿，手法殘暴。

    報導指出，受害者是1名約50歲女性，曾短暫與男嫌交往，分手後2人仍繼續同居，關係緊張；斯庫里亞向警方透露，「事發當時前女友一度想切下自己的睪丸」。

    警方表示，指控斯庫里亞涉嫌一級謀殺罪、持有非法武器以及虐屍，目前被拘禁中，針對此案特拉華縣郡檢調單位持續調查中。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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