斬首又分屍！鄰居傳尖叫聲 警破門驚見他正鋸下前女友左腿

2022/02/15

〔即時新聞/綜合報導〕美國賓州(Pennsylvania)近日發生1起恐怖情殺命案,1名32歲男子與前女友發生激烈口角衝突,男子憤而怒擊對方頭部,導致女方暈倒在地,接著持大刀砍下女子頭部與左腿;當地檢調單位表示,此案已介入調查中。

綜合外媒報導,當地警方表示,於11日凌晨約4點接獲民眾報案指出,聽見鄰居家傳出女子尖叫與鋸子切東西的聲音,警員緊急前往事發現場,要求發出奇怪聲響鄰居開門卻遭拒,強行破門而入後,驚見地上有1具被斬首的女性屍體,而32歲男子斯庫里亞(Nicholas Scurria)正使用大刀鋸下死者的左腿,手法殘暴。

報導指出,受害者是1名約50歲女性,曾短暫與男嫌交往,分手後2人仍繼續同居,關係緊張;斯庫里亞向警方透露,「事發當時前女友一度想切下自己的睪丸」。

警方表示,指控斯庫里亞涉嫌一級謀殺罪、持有非法武器以及虐屍,目前被拘禁中,針對此案特拉華縣郡檢調單位持續調查中。

