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    2022全球經濟自由度 台灣排名第6、首獲自由評比

    台灣首度獲得「自由」評比，全球排名第6、亞太排名第3，綜合得分高於地區和世界平均水準。（圖擷取自傳統基金會網站）

    台灣首度獲得「自由」評比，全球排名第6、亞太排名第3，綜合得分高於地區和世界平均水準。（圖擷取自傳統基金會網站）

    2022/02/15 07:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫「傳統基金會」14日公布2022年經濟自由指數報告，全球計有184國納入評比，台灣首度獲得「自由」評比，全球排名第6、亞太排名第3，綜合得分高於地區和世界平均水準。

    傳統基金會報告指出，今年的經濟自由指數顯示，全球經濟總體上仍然「適度自由」，但平均指數為60分，較去年下降1.6分。新加坡仍是全球最經濟自由的國家，但前10名的國家有大幅改變，依序為新加坡、瑞士、愛爾蘭、紐西蘭、盧森堡、台灣、愛沙尼亞、荷蘭、芬蘭與丹麥。

    報告表示，台灣、盧森堡和愛沙尼亞等多個國家在該指數中取得積極的進步，都在排名中大幅前進，首度獲得「自由」評比。而在威權主義的中國，經濟自由幾乎不存在，香港也因為中國日益的影響和干預，自2021年開始從指數中移除。

    台灣部分，經濟自由度得分為80.1，在2022年經濟自由指數中排名第6、亞太排名第3。過去5年，台灣是全球少數經濟持續成長的國家，由於司法效率和勞工自由度的提高，台灣在整體獲得高分。

    自2017年以來，台灣的經濟自由度總體提高3.6分，並首度獲得「自由」評比。報告建議，如果商業自由度和財務自由度能夠進一步改善，將能獲得更高經濟自由程度。

    台灣經濟自由度各項分數。（圖擷取自傳統基金會網站）

    台灣經濟自由度各項分數。（圖擷取自傳統基金會網站）

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