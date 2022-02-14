印度封殺54款中國APP Garena熱門手遊也入列

印度內政部今（14）日發布指南，為保護國家安全及民眾個資，建議禁止54款中國手機APP，不料在台灣頗具規模的新加坡公司Garena旗下《我要活下去》（Garena Free Fire）「吃雞」手遊也在列。圖為Garena商標。（路透）

2022/02/14 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕印度內政部今（14）日發布指南，為保護國家安全及民眾個資，建議禁止54款中國手機APP，不料在台灣頗具規模的新加坡公司Garena旗下《我要活下去》（Garena Free Fire）「吃雞」手遊也在列。

綜合外媒報導，印度內政部今（14）日發布最新指引，建議科技部禁止54款涉嫌取用印度用戶敏感資料的中國APP，其中多數為手機遊戲，部分為工具程式如《雙開空間》（Dual Space）。

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然而，名單上也出現新加坡公司Garena旗下熱門大逃殺「吃雞」槍戰手遊《我要活下去》（Garena Free Fire），引起印度媒體關注。

其實，早在印度內政部發布消息前，《我要活下去》的其中一個Illuminate版本早在幾天前就已從印度Google Play商店及Apple App Store下架，但目前有另一個版本Max仍可在雙平台下載。

報導指出，《我要活下去》是印度去年度（2021）下載次數最多的手遊之一，且當另一款全球知名的大逃殺槍戰手遊「PUBG」在2020年9月被禁時，《我要活下去》瞬間取代了PUBG空下來的市場。

除PUBG外，當時印度電子資訊科技部（MeitY）也下令禁止中國短影片社群APP「抖音」（Tiktok）在內的59款中國APP，包括微博、小米社群、列王的紛爭（Clash of Kings）等等。

據悉，Garena為新加坡東海集團子公司，而東海集團最大股東即是中國騰訊；PUBG手遊也由中國騰訊遊戲開發。

繼2020年禁止59款包含抖音在內的中國APP後，印度內政部今（14）日發布最新指引，建議科技部禁止54款涉嫌取用印度用戶敏感資料的中國APP，其中多數為手機遊戲，部分為工具程式如《雙開空間》（Dual Space），但外媒發現新加坡公司Garena旗下熱門手遊《我要活下去》也在列。圖為《我要活下去》官網。（圖取自Free Fire官網）

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