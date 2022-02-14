泰國女學生制服下沒穿內衣 老師竟要男同學「圍觀她胸部」

一名女老師發現一位女學生沒穿內衣後，居然找來多名男同學起立盯著女學生的胸部看作為懲罰。泰國女學生示意圖。（歐新社）

2022/02/14 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕泰國社群媒體近日瘋傳一段影片，一名女老師發現一位女學生沒穿內衣後，居然找來多名男同學起立盯著女學生的胸部看作為懲罰，消息傳出後，立刻發輿論批評。

根據《香港01》報導，這起事件源於一名網友將相關影片上傳至TikTok表示，泰國北部的烏泰他尼府烏泰威塔亞康學校（Uthai Wittayakom School）有一名女學生制服下沒穿內衣，老師竟然叫數名男同學起立圍觀她的胸部。事件爆發後，也迅速在家長群組引爆。

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有該校畢業的學姊質疑，沒穿內衣根本沒違反校規，女教師有何權利處分？況且是以叫男同學圍觀的方式更不恰當，會讓女學生心靈、精神上受創傷；同時，社群網路上還出現更多人爆料，指校內還有男老師性騷擾女學生、男學生偷拍女學生等情形。

對此，受害女學生家長指出，女教師已經登門道歉，家人並未將老師拒於門外，只是希望她為自己過失負責，希望類似情況不要再發生。而當地家長群組則認為此事太過份，要督促學校重視學生人權。

校方對此回應，已經向女學生道歉，成立專案小組調查，現在先對女老師做出口頭警告，調查結束會再予以懲處，校長對此認為，可能是在溝通出現誤會，保證同樣的事情下次不會再發生。

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