為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰國女學生制服下沒穿內衣 老師竟要男同學「圍觀她胸部」

    一名女老師發現一位女學生沒穿內衣後，居然找來多名男同學起立盯著女學生的胸部看作為懲罰。泰國女學生示意圖。（歐新社）

    一名女老師發現一位女學生沒穿內衣後，居然找來多名男同學起立盯著女學生的胸部看作為懲罰。泰國女學生示意圖。（歐新社）

    2022/02/14 19:31

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國社群媒體近日瘋傳一段影片，一名女老師發現一位女學生沒穿內衣後，居然找來多名男同學起立盯著女學生的胸部看作為懲罰，消息傳出後，立刻發輿論批評。

    根據《香港01》報導，這起事件源於一名網友將相關影片上傳至TikTok表示，泰國北部的烏泰他尼府烏泰威塔亞康學校（Uthai Wittayakom School）有一名女學生制服下沒穿內衣，老師竟然叫數名男同學起立圍觀她的胸部。事件爆發後，也迅速在家長群組引爆。

    有該校畢業的學姊質疑，沒穿內衣根本沒違反校規，女教師有何權利處分？況且是以叫男同學圍觀的方式更不恰當，會讓女學生心靈、精神上受創傷；同時，社群網路上還出現更多人爆料，指校內還有男老師性騷擾女學生、男學生偷拍女學生等情形。

    對此，受害女學生家長指出，女教師已經登門道歉，家人並未將老師拒於門外，只是希望她為自己過失負責，希望類似情況不要再發生。而當地家長群組則認為此事太過份，要督促學校重視學生人權。

    校方對此回應，已經向女學生道歉，成立專案小組調查，現在先對女老師做出口頭警告，調查結束會再予以懲處，校長對此認為，可能是在溝通出現誤會，保證同樣的事情下次不會再發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    泰國河驚見屍塊河上漂 警方調查認定是「自殺」
    2022/02/10 22:58

    泰國河驚見屍塊河上漂 警方調查認定是「自殺」
    桃園性侵累犯見16歲女學生落單 脫褲露下體埋伏襲臀
    2022/02/10 14:45

    桃園性侵累犯見16歲女學生落單 脫褲露下體埋伏襲臀

    春節體重直飆！燃脂神器 曝驚人成果
    男子搭訕爆乳妹失敗 惱羞潑水結果惹錯人
    2022/02/10 10:50

    男子搭訕爆乳妹失敗 惱羞潑水結果惹錯人
    聽聞女學生兼差「特殊按摩」 狼師光顧恰遇警臨檢
    2020/11/25 14:43

    聽聞女學生兼差「特殊按摩」 狼師光顧恰遇警臨檢

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播