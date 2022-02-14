俄烏戰火恐引爆 烏克蘭富豪們傳連日包機逃亡 一天竟有20架！

俄烏情勢緊張，連日來傳出不少該國富豪急忙逃亡。圖為烏克蘭基輔鮑里斯波爾國際機場畫面，與本文無關。（路透）

2022/02/14 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏情勢緊張，熱戰一觸即發，引發各界擔憂。面對俄羅斯威脅，烏克蘭人民雖然團結一心，決意抵禦外敵，但該國近日傳出一群富豪正在逃亡，光是這週日（13日）就有約20架包機和私人飛機從首都基輔（Kiev）起飛。

綜合烏克蘭媒體《真理報》及其他媒體報導，近日不少國家紛紛呼籲公民離開烏國，免遭隨時可能爆發的戰爭波及，連日來也傳出不少富豪急忙收拾行囊逃離這個國家，基輔鮑里斯波爾國際機場（Boryspil International Airport）光是在昨天，就有約20架包機和私人飛機起飛，其中就包括烏國首富、「富比士」富豪榜排名111位的阿克梅托夫（Rinat Akhmetov）。

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另外有消息指出，烏國第二富豪、鋼鐵業巨頭皮初克（Victor Pinchuk）已在今年1月底離開烏克蘭。其他烏克蘭的有錢人如航運業巨頭斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser）、農業大亨內斯特倫科（Vadim Nesterenko）等人也據信在這幾天逃離烏國。

部分政治人物也採取逃亡行動，例如該國親俄派政黨「為生黨」（For life）副主席阿布拉莫維奇（Igor Abramovich），同時也是億萬富翁的他特地為黨員和家人包機前往奧地利首都維也納（Vienna），據稱機上至少有50人。

不過一些遭指「背棄祖國」富豪跳出來否認逃亡一說。斯塔夫尼澤就出面表示，自己只是去杜拜出差；另外也被點名的烏國前副總理科列斯尼科夫（Boris Kolesnikov）也駁斥指控，稱他的飛機13日確實在基輔起飛，但實際上是飛去捷克首都布拉格（Prague）維修，他本人還在烏克蘭。

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