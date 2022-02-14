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    習近平在看？俄烏若爆發戰事 澳防長：中國恐趁機侵台！

    澳防長杜登表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，中國恐怕會趁機對台展開新一輪侵略行動。（歐新社）

    澳防長杜登表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，中國恐怕會趁機對台展開新一輪侵略行動。（歐新社）

    2022/02/14 18:12

    〔即時新聞／綜合報導〕在俄烏緊張情勢升高之際，各界也都十分關注中國的態度。先前曾公開表明挺台抗中的澳洲國防部長杜登（Peter Dutton ）提出示警，一旦俄羅斯進犯烏克蘭，將會牽動整個印太地區局勢，中國可能會趁勢對台灣展開侵略行動！

    俄烏局勢讓各國擔憂熱戰爆發，據澳洲最大報請繼續往下閱讀...

    " target="_blank">《澳洲人報》（The Australian） 14日報導，澳洲國防部長杜登表示，從過去冷戰時期的經驗可知，當時東歐長達數十年的不穩定局勢，一直到牽動著其他地區情勢，俄烏危機當然也不例外，任何發展都將影響印太地區，若事態朝壞的方向進展，也就是俄軍真的攻入烏國，那可能會「鼓勵」中國加大對台壓力，甚至展開新一輪侵略行動。

    對此，先前多次於公開場合喊話協防台灣、勿向中共示弱的杜登，強調澳洲政府接下來會密切注意、監控中國是否會趁機對台灣採取任何行動。

    另外，澳洲前總理吉拉德（Julia Gillard）的幕僚長沃爾普（Bruce Wolpe）今天在《雪梨晨鋒報》 撰文指出，俄總統普廷（Vladimir Putin）對烏克蘭的做法，很可能會成為中國國家主席習近平侵台的參考樣本；假若普廷侵烏後頂住來自歐美的制裁、壓制烏國人民抗爭的話，那麼習近平恐怕會有樣學樣，來對付台灣。

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