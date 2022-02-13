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    超級盃變「鴞」級盃！美國年度盛事錯字意外掀貓頭鷹熱潮

    美國第56屆超級盃今（13）日開打，但近年來民眾常常將「超級盃（Super Bowl）」打錯字打成「鴞級盃（Superb Owl，直譯為優秀的貓頭鷹）」，每逢超級盃社群媒體上就會出現大量「貓頭鷹」照，也間接提升了美國民眾對保育動物的重視。圖為灰林鴞。（法新社檔案照）

    美國第56屆超級盃今（13）日開打，但近年來民眾常常將「超級盃（Super Bowl）」打錯字打成「鴞級盃（Superb Owl，直譯為優秀的貓頭鷹）」，每逢超級盃社群媒體上就會出現大量「貓頭鷹」照，也間接提升了美國民眾對保育動物的重視。圖為灰林鴞。（法新社檔案照）

    2022/02/13 23:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國第56屆超級盃今（13）日開打，但近年來民眾常常將「超級盃（Super Bowl）」打錯字打成「鴞級盃（Superb Owl，直譯為優秀的貓頭鷹）」，意外掀起一股網路熱潮，每逢超級盃社群媒體和網站上就會出現大量「貓頭鷹」照，專家指出，這股風潮也間接提升了美國民眾對保育動物的重視。

    《CNN》報導，美國一年一度的美式足球盛事超級盃，今（13）日開打，但近年來進入資訊時代，民眾常常在輸入超級盃的英文Super Bowl時，不小心打錯或被自動修正為Superb Owl（優秀的貓頭鷹），也在美國網路上掀起一股「要錯一起錯」的熱潮，每年超級盃社群媒體、網站上都會出現大量的貓頭鷹照片，也成為了超級盃的代號和象徵。

    對此，動保專家威廉斯（Matt Williams）就表示，這種網路現象，間接地增進了民眾對貓頭鷹和其他動物保育的重視，他說：「任何能夠宣傳動保重要性的方式，都是好的。」

    別看牠可愛！貓頭鷹是無情的掠食者

    貓頭鷹確實是非常「優秀」的動物，雖然在人類眼中牠們毛茸茸的很可愛，但事實上是非常冷血的掠食者，威廉斯就指出，「貓頭鷹是貪婪的掠食者，在夜晚利用牠們靈敏的聽覺來定位獵物」。

    貓頭鷹盤狀的圓圓大臉，正好可以將聲音引導至其耳部，幾乎沒有任何聲響可以逃過牠們的聽覺，且茂盛的羽毛又讓牠們可以靜音飛行，完全就是為追捕獵物而生。多數貓頭鷹以獵捕小型哺乳類如鼠類為生，但也有部分大型貓頭鷹可以獵捕兔子、臭鼬，甚至同類為食。

    據悉，目前全球約有250種貓頭鷹，在除了南極洲外的所有地方皆有分布，大部分為夜行性肉食動物，在愛琴海等西洋文化中貓頭鷹象徵「智慧、幸運」；我國常見的貓頭鷹有草鴞、領角鴞、黃嘴角鴞、東方角鴞、優雅角鴞、黃魚鴞、灰林鴞等12種，常被暱稱為「暗光鳥」、「姑嫂鳥」，原住民文化中也有將貓頭鷹視為送子鳥、靈鳥及森林守護神的傳說。

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