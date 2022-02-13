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    美日韓外長會議聯合聲明 強調台海和平穩定重要性

    美國國務卿布林肯（中）、日本外相林芳正（右）和南韓外長鄭義溶（左），台灣時間13日在夏威夷檀香山舉行美日韓3國外長會議，會後並舉行聯合記者會。（美聯社）

    美國國務卿布林肯（中）、日本外相林芳正（右）和南韓外長鄭義溶（左），台灣時間13日在夏威夷檀香山舉行美日韓3國外長會議，會後並舉行聯合記者會。（美聯社）

    2022/02/13 21:22

    〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正和南韓外交部長鄭義溶，12日（台灣時間13日）舉行美日韓外長會議，強調台灣海峽和平穩定的重要性。會後並發布聯合聲明，這是美日韓這3個盟邦召開3國外長會議以來，首度將台灣載入其聯合聲明。這也是美日韓外長會議睽違5年再次發布共同聲明。

    甫結束美、日、印度及澳洲「四方安全對話」（Quad）外長會議行程的布林肯、林芳正兩人，再風塵僕僕趕至美國夏威夷檀香山出席美日韓外長會議。這場會議歷時約2小時，其聯合聲明提到，聯手推動美日韓3國安全合作，今後除在遏止北韓核子、飛彈研發和試射上擴大合作，並呼籲平壤展開對話。

    囿於武漢肺炎疫情，本次美日韓外長會議係自2021年9月以來，首次面對面。會後共同聲明再度確認，美日同盟與美韓同盟，對維持區域內和平穩定乃不可或缺。另特別寫入「反對片面改變現狀、升高地區緊張的任何行動」文字，被外媒認為是針對北京。會後，日本外務省亦對此說明，表示今後將研究3國相關的安保合作具體對策。

    此外，布林肯、林芳正、鄭義溶3人還討論全球暖化、供應鏈、性別平等等議題，並確認將在這些方面進行合作，強調在資訊、網路安全及經濟安保上合作的重要性。

    該聯合聲明共5項要點，包括譴責北韓發射彈道飛彈、重申美日及美韓同盟不可或缺、持續團結推動3國安保合作、強調台海和平穩定至關重要，以及在當前的俄羅斯和烏克蘭緊張情勢中，遏制俄方採取侵略行動。

    另一方面，布林肯12日還訪問南太平洋島國斐濟，也是美國國務卿相隔37年訪問斐濟。值此俄烏情勢緊張之際，布林肯造訪此一人口僅約90萬的小國，並和其他南太島國舉行視訊會議，足見美國對持續藉由開發援助來強化在該地區影響力的中國之戒心。

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