川普評烏俄：拜登無能促使普廷大膽 習近平可能仿效

川普12日砲轟，拜登政府的無能，導致烏俄衝突發生。（美聯社）

2022/02/13 16:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯劍拔弩張，引發全世界震盪。美國前總統川普12日受訪表示，俄國總統普廷在看到美國從阿富汗撤軍的「無能」表現後，開始大膽起來，並指中國也都看在眼裡，可能很快就對台灣升高威脅。

川普在《福斯新聞》節目「福斯與福斯之友」（Fox and Friends）中表示，烏俄衝突升溫令人驚訝，根本不該發生，這種局面就是拜登政府去年8月從阿富汗撤軍的亂象導致的，俄國總統普廷和中國國家主席習近平都看在眼裡。

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川普說：「事情會變成這樣，就是因為阿富汗的狀況，他們親眼看到可能不僅是美國史上，而是所有歷史上最無能的撤軍表現。習主席和普廷總統都在看著，中國很快也會這樣對待台灣……我認為，他們在那一瞬間變得更有野心了。」

川普推敲道：「普廷已經想談判已經有一陣子了，所以在看著糟糕到不可思議的（美國）撤軍行動，也就是先撤出部隊，把85億美元的軍備留下來給神學士（Taliban）時，就大膽起來。」

他認為，若自己還是美國總統，情況不會發展到這一步，「我很了解普廷，也跟他相處得很好。我停掉俄國的天然氣管線，還制裁俄國，沒人對俄國這麼狠，但我和普廷還是處得很好，我們互相尊重。現在情況完全不一樣了。」

針對拜登和普廷12日中午的通話，川普也搶先預告：「這只是作作樣子，拜登不會真的告訴普廷什麼，我也不認為普廷現在還會聽拜登說什麼。」

據報導，拜登和普廷的最新通話沒有為局勢帶來任何突破，拜登警告普廷入侵烏國將招致嚴厲制裁，普廷則說美方一直忽略俄國的安全疑慮。

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