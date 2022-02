他看色情片勃起 竟將「2公尺尼龍繩」塞入陰莖後卡住了

2022/02/13 16:03

〔即時新聞/綜合報導〕印尼1名37歲患有精神病男子自稱,在觀看色情片產生勃起時,將長達約2公尺的尼龍繩塞進下體後卡住,持續腹痛約2小時才前往就診,在醫生幫助下,使用鑷子小心取出繩子,經過2天休養後,目前已出院。

綜合外媒報導,來自印尼第2大城泗水(Surabaya)這名37歲處男患有強迫症,未婚且與母親住在一起,他日前看色情片,引發勃起狀態時,突然將長約2公尺的尼龍繩子塞進尿道後卡住,接著持續腹痛約2小時,才前往當地醫院就診。

報導提到,醫生得知男子情況後,率先使用膀胱沖洗(bladder irrigation)方法卻未果,改為將鏡頭放進膀胱以觀察患者,經掃描後可清楚發現一團黑色尼龍繩,接著針對患者局部麻醉,使用鑷子將尼龍繩小心取出;手術後,男子住院觀察2天後出院,目前已完全康復。

醫生透露,少數精神病患者或濫用藥物者,為了追求身體上快感,會濫用髮夾、吸管、火柴、鉛筆等物品插入尿道,這會傷害尿道中比較敏感的組織,甚而導致膀胱感染或尿失禁,較嚴重者,必須接受重建敏感組織手術予以治療。

醫生指出,部分患者受傷後,因感到尷尬而延後就醫或未據實告知受傷緣由,此舉很可能導致患者罹患膀胱結石、敗血症、尿道感染等併發症。

此外,美國密西根州也曾有1名30歲男子發生過類似情況,當時他將6顆豆子塞進陰莖後同樣卡住,醫護人員只能拉開患者尿道後,再使用手術工具將豆子挖出。

