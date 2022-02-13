他看色情片勃起 竟將「2公尺尼龍繩」塞入陰莖後卡住了

印尼1名37歲患有精神病處男自稱，在觀看色情片產生勃起時，將長達約2公尺的尼龍繩塞進下體後卡住。（圖擷取自「@SexNewsLady」推特）

2022/02/13 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕印尼1名37歲患有精神病男子自稱，在觀看色情片產生勃起時，將長達約2公尺的尼龍繩塞進下體後卡住，持續腹痛約2小時才前往就診，在醫生幫助下，使用鑷子小心取出繩子，經過2天休養後，目前已出院。

綜合外媒報導，來自印尼第2大城泗水（Surabaya）這名37歲處男患有強迫症，未婚且與母親住在一起，他日前看色情片，引發勃起狀態時，突然將長約2公尺的尼龍繩子塞進尿道後卡住，接著持續腹痛約2小時，才前往當地醫院就診。

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報導提到，醫生得知男子情況後，率先使用膀胱沖洗（bladder irrigation）方法卻未果，改為將鏡頭放進膀胱以觀察患者，經掃描後可清楚發現一團黑色尼龍繩，接著針對患者局部麻醉，使用鑷子將尼龍繩小心取出；手術後，男子住院觀察2天後出院，目前已完全康復。

醫生透露，少數精神病患者或濫用藥物者，為了追求身體上快感，會濫用髮夾、吸管、火柴、鉛筆等物品插入尿道，這會傷害尿道中比較敏感的組織，甚而導致膀胱感染或尿失禁，較嚴重者，必須接受重建敏感組織手術予以治療。

醫生指出，部分患者受傷後，因感到尷尬而延後就醫或未據實告知受傷緣由，此舉很可能導致患者罹患膀胱結石、敗血症、尿道感染等併發症。

此外，美國密西根州也曾有1名30歲男子發生過類似情況，當時他將6顆豆子塞進陰莖後同樣卡住，醫護人員只能拉開患者尿道後，再使用手術工具將豆子挖出。

37-year-old virgin gets 6-foot string stuck in penis during botched sex game https://t.co/JdYwUGVHZV pic.twitter.com/QpmcunxP4b — New York Post （@nypost） February 11, 2022

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