中國疫情南北熱點 廣西百色、遼寧葫蘆島本土確診兩頭燒

中國12日新增本土病例28例，分布在廣西13例、遼寧11例、雲南2例。（法新社）

2022/02/13 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情12日新增確診67例，其中本土病例28例，分布在廣西13例、遼寧11例、雲南2例，遼寧葫蘆島疫情逐漸升溫，當局採取全面管控措施。

綜合中媒報導，2月12日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例67例。其中境外輸入病例39例（廣東19例，上海9例，廣西5例，北京2例，浙江1例，福建1例，山東1例，四川1例），含5例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東3例，廣西1例，四川1例）；本土病例28例（廣西13例，其中百色市12例、南寧市1例；遼寧11例，均在葫蘆島市；雲南2例，均在文山壯族苗族自治州；天津1例，在西青區；廣東1例，在深圳市），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在廣西）。

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除廣西百色市疫情仍持續中以外，遼寧葫蘆島也逐漸升溫，12日新增11日，自2月8日以來，葫蘆島市累計報告43例新冠肺炎確診病例，葫蘆島當局宣布暫停市際客運班線，

對入葫、離葫通道進行全面管控，全市共設置管控點36個，預防疫情擴大。

截至2月12日24時，中國現有確診病例1397例（重症病例5例），累計總確診數10萬6930例、4636人不治。

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