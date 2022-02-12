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    烏俄恐隨時開戰？ 俄政府反批歐美散播錯誤資訊

    俄國始終否認有侵略烏克蘭領土意圖。（路透）

    俄國始終否認有侵略烏克蘭領土意圖。（路透）

    2022/02/12 13:59

    〔即時新聞／綜合報導〕全球多國紛紛示警公民盡速離開烏克蘭，顯見烏俄衝突隨時可能演變為戰爭。但西方媒體的強力放送引起俄國不滿，俄政府發出聲明譴責，此舉是歐美要轉移自身侵犯行動的注意力。

    《CNN》報導，就在美總統拜登與俄總統普廷通話前夕，俄國外交部當地時間週五發表聲明，抨擊西方國家和媒體在烏俄問題上散播大量錯誤資訊，目的是為了要轉移外界對其侵犯行動的關注。

    俄方表示，「在2021年尾聲及2022年之初，全球資訊空間面臨了史無前例、大規模且精密的媒體宣傳活動，用意是要讓國際社群認定，俄羅斯聯邦正準備侵犯烏克蘭領土。」自烏俄邊境局勢升溫以來，俄國矢口否認計畫攻擊烏克蘭，並批評北大西洋公約組織（NATO）運送武器、補給給烏克蘭，以及提供軍事訓練，使得俄羅斯在西半部感到威脅。

    白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，俄國在烏國邊境的軍力已足夠進行大規模入侵，可能在任何一天發動，可能會以空襲手段開戰，呼籲身在烏克蘭的美國公民應在48小時內離開；我國和英國、日本、拉脫維亞、挪威和荷蘭也都向國民發出離境警告。

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