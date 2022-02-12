美國務院內部文件流出！命令歐安組織烏國監控團美籍人士撤離

美國國務院內部流出文件顯示，當局已要求在歐安組織駐烏特別監控團工作的美籍人士撤離。圖為俄國在白俄羅斯進行的軍演。（美聯社）

2022/02/12 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境戰雲密布，美國國務院11日從內部流出的文件顯示，在歐洲安全與合作組織（OSCE）駐烏克蘭特別監控團（SMM）工作的美籍人士已接獲命令，要求他們在15日之前撤離，

據《基輔郵報》報導，美國政府服務承包商、提供海外人員部署的PAE，在與國務院簽約後派出人員前往SMM工作，而SMM的據點分散在烏國境內，包括烏東地區非政府控制的頓內茨（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）。

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流出的PAE撤離令顯示，在接收到美國當局的指令後，PAE將依照合約撤離所有在烏人員，目前共有46名SMM美籍人士在烏克蘭境內，PAE的目標是在15日星期二之前讓每個人都出境，歐安組織秘書長和SMM上級都已被告知此事以便放行，此命令不會公開宣布。

文件指出，PAE要求所有目前不在烏國首都基輔的SMM美籍人士，以最直接且最有效的方式前往基輔，例如搭火車等等，至於在頓內茨和盧甘斯克的人員，則會由SMM車隊載送，最後PAE會在基輔安排商業航班讓美籍人士飛離。

1名為SMM工作的美國公民向《基輔郵報》證實，他的確收到了撤離令副本，上層指示他2月15日之前離開烏克蘭。

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