為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄烏戰爭一觸即發 兩國軍力部署比一比

    俄羅斯與烏克蘭戰爭一觸即發，兩國在邊境對峙。圖為白俄羅斯與烏克蘭邊境機場的俄羅斯軍隊部署。（路透）

    俄羅斯與烏克蘭戰爭一觸即發，兩國在邊境對峙。圖為白俄羅斯與烏克蘭邊境機場的俄羅斯軍隊部署。（路透）

    2022/02/12 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭戰爭一觸即發，歐美估計俄國已在俄烏邊境駐紮10萬名軍人，目前軍事部署仍在持續增加中，至於烏克蘭方面則推行徵兵法案並召集57歲以下老兵，持續在東線防堵俄羅斯，但兩國的軍武仍然有相當大的差距。

    綜合外媒報導，目前烏克蘭的現役軍人約有25萬人，但並非是全部駐守東線而是輪調，至於俄羅斯全國現役軍人約90萬人，其中10萬集結在俄烏邊境，烏克蘭方面則估計俄軍其實有將近13萬人，是第二次世界大戰以來最大型的軍力部署，

    在陸軍軍備上，烏克蘭主要是使用蘇聯時期的T-64坦克，射擊距離約4公里，俄軍主力戰車則為T-80、T-72和T-90，射擊距離約6.5公里。就全國戰車數量來說，烏克蘭約有2596輛，俄國則有1.25萬輛，裝甲車方面烏克蘭有1.2萬輛，俄國則是3萬輛。

    在空軍軍備上，俄羅斯無疑擁有空中優勢，除了蘇-27和米格戰鬥機之外，還會依靠蘇-35戰鬥機和蘇-34轟炸機針對高價值目標進行空襲，總戰機數量約700多架。至於烏克蘭擁有作戰能力的飛機約上百架，雖然也是使用蘇-27，但機體相當老化，最新的是在30年前建造出廠服役，而且飛行員也缺乏訓練時數。

    美國情報評估，俄國已在白俄羅斯部署了先進的S-400防空飛彈，藉此在烏克蘭空域取得優勢，一旦開戰會先藉由砲擊、飛彈和轟炸機進行空襲，摧毀烏國的彈藥庫、雷達站、飛機和防空系統，並透過電子戰切斷烏國各軍事單位的通訊聯繫。

    美國華府智庫戰略與國際研究中心，認為俄羅斯存在3條可能進軍的路線，亦即從白俄羅斯向基輔推進的北線作戰，中線則是從頓內次克向西挺進前往扎波羅熱和聶伯城，南線為克里米亞進軍至烏克蘭赫爾松。

    為了應對俄烏危機，美國除了向烏克蘭援助300套反坦克飛彈，還增援2000名軍人駐紮在波蘭、羅馬尼亞等地，目前更傳出加派3000士兵，藉此避免俄羅斯入侵北約領土。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄國恐隨時發動空襲 美警告公民：48小時內撤離烏克蘭
    2022/02/12 07:56

    俄國恐隨時發動空襲 美警告公民：48小時內撤離烏克蘭
    烏俄戰爭恐隨時爆發！拜登、普廷12日急通電
    2022/02/12 07:30

    烏俄戰爭恐隨時爆發！拜登、普廷12日急通電

    年假症候群大爆發！1/3成人血糖飆升
    西方國家領袖即將召開電話會議 商討烏克蘭危機
    2022/02/12 00:26

    西方國家領袖即將召開電話會議 商討烏克蘭危機
    布林肯警告烏俄恐隨時開戰 包含北京冬奧期間
    2022/02/11 21:40

    布林肯警告烏俄恐隨時開戰 包含北京冬奧期間
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播