俄烏戰爭一觸即發 兩國軍力部署比一比

俄羅斯與烏克蘭戰爭一觸即發，兩國在邊境對峙。圖為白俄羅斯與烏克蘭邊境機場的俄羅斯軍隊部署。（路透）

2022/02/12 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭戰爭一觸即發，歐美估計俄國已在俄烏邊境駐紮10萬名軍人，目前軍事部署仍在持續增加中，至於烏克蘭方面則推行徵兵法案並召集57歲以下老兵，持續在東線防堵俄羅斯，但兩國的軍武仍然有相當大的差距。

綜合外媒報導，目前烏克蘭的現役軍人約有25萬人，但並非是全部駐守東線而是輪調，至於俄羅斯全國現役軍人約90萬人，其中10萬集結在俄烏邊境，烏克蘭方面則估計俄軍其實有將近13萬人，是第二次世界大戰以來最大型的軍力部署，

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在陸軍軍備上，烏克蘭主要是使用蘇聯時期的T-64坦克，射擊距離約4公里，俄軍主力戰車則為T-80、T-72和T-90，射擊距離約6.5公里。就全國戰車數量來說，烏克蘭約有2596輛，俄國則有1.25萬輛，裝甲車方面烏克蘭有1.2萬輛，俄國則是3萬輛。

在空軍軍備上，俄羅斯無疑擁有空中優勢，除了蘇-27和米格戰鬥機之外，還會依靠蘇-35戰鬥機和蘇-34轟炸機針對高價值目標進行空襲，總戰機數量約700多架。至於烏克蘭擁有作戰能力的飛機約上百架，雖然也是使用蘇-27，但機體相當老化，最新的是在30年前建造出廠服役，而且飛行員也缺乏訓練時數。

美國情報評估，俄國已在白俄羅斯部署了先進的S-400防空飛彈，藉此在烏克蘭空域取得優勢，一旦開戰會先藉由砲擊、飛彈和轟炸機進行空襲，摧毀烏國的彈藥庫、雷達站、飛機和防空系統，並透過電子戰切斷烏國各軍事單位的通訊聯繫。

美國華府智庫戰略與國際研究中心，認為俄羅斯存在3條可能進軍的路線，亦即從白俄羅斯向基輔推進的北線作戰，中線則是從頓內次克向西挺進前往扎波羅熱和聶伯城，南線為克里米亞進軍至烏克蘭赫爾松。

為了應對俄烏危機，美國除了向烏克蘭援助300套反坦克飛彈，還增援2000名軍人駐紮在波蘭、羅馬尼亞等地，目前更傳出加派3000士兵，藉此避免俄羅斯入侵北約領土。

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