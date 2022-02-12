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    白宮：俄隨時可能入侵 促公民2天內撤離烏克蘭

    2022/02/12 04:30

    〔中央社〕白宮國安顧問蘇利文今天發出警告，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，甚至可能在北京冬奧舉辦期間發生。他也呼籲美國公民在24至48小時內儘速離開烏克蘭。

    美國總統拜登與國務卿布林肯（Antony Blinken）相繼提出警告後，蘇利文（Jake Sullivan）今天也表示，俄羅斯入侵烏克蘭行動可能在任何時間內發生，包括北京冬季奧運期間。北京冬奧預計20日閉幕。

    蘇利文呼籲仍滯留在烏克蘭的美國人儘速在未來24到48小時內離開，「現在風險相當高、威脅相當立即」。

    他指出，如果俄羅斯對烏克蘭發動攻擊很可能先是空中轟炸與飛彈攻擊，「這些攻擊顯然能殺死平民，不論其國籍」，隨後的地面入侵則會涉及大規模部隊猛烈攻擊。

    至於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是否已經做出最後決定要入侵烏克蘭，蘇利文並未給出明確答覆，僅表示不認為蒲亭已經作出任何最終決定，或不知道他是否已經作出任何最終決定。

    他表示，雖然俄羅斯有明顯可能會採取軍事行動，但目前無法確定何時或如何採取行動。

    拜登昨天接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時呼籲美國公民「應該離開，現在就應該離開」。他也指出：「我們對付的是世界最強大的軍隊之一，這是一個非比尋常的情況，可能會迅速失控。」

    正在澳洲訪問的布林肯也表示，俄羅斯正在烏克蘭邊界集結更多部隊；並警告，俄軍「隨時」可能入侵烏克蘭，包括目前的北京冬奧期間。（編輯：徐睿承）1110212

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