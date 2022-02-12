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    利比亞政爭不斷總理鬧雙包 分析家憂衝突再現

    2022/02/12 00:15

    〔中央社〕利比亞眾議院10日選出前內政部長巴夏加出任總理，但現任者德貝巴矢言，只會將政權交給民選政府。分析家指出，總理鬧雙包升高了各界對這一北非國家發生新暴力的憂慮。

    自從已故強人格達費（Moamer Kadhafi）2011年倒台遭殺害後，利比亞即幾乎毫無和平穩定可言，並在2014年分裂為東、西兩個派系，相互交戰。

    獲國際承認的臨時政府「全國團結政府」（GNA）位在西部的黎波里（Tripoli），敵對的利比亞國民軍（LNA）則盤據東部大城班加西（Benghazi）。

    作為聯合國支持的和平倡議一環，德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）去年獲任命為利比亞臨時總理。位於東部的眾議院10日選出巴夏加（Fathi Bashagha）取代德貝巴，但後者表示，僅會將權力交給民選政府。

    利比亞原定去年12月24日舉行的總統與議員選舉遭無限期延擱，不同派系正為爭奪政權而進行激烈爭鬥。

    前英國駐利比亞大使米列（Peter Millett）告訴法新社，這一北非國家目前的主要分歧存在於「想要選舉的利比亞人民和不想要（選舉）的政治菁英間」。

    他點出，利比亞700萬人口中，超過200萬人去年領取選民證，顯示民眾渴望於原定12月舉行的大選中選出新總統與新議員。

    米列說：「許多國會議員的動機是保住（自身）工作和特權，而不是讓選舉順利進行。」

    自上一次重大衝突於2020年結束以來，聯合國一直致力讓分裂的利比亞重新團結，但許多分析人士指責死抱權力不放的政治菁英，阻礙了和解進程。

    德貝巴和「全國團結政府」本應帶領利比亞走向選舉，但大選最終因選舉法律依據歧見與爭議性候選人而夭折，國際支持的和平倡議藍圖也打上問號。

    東部勢力領銜的國會認為德貝巴的政府任期已過，並加緊腳步撤換他。巴夏加現在在東部軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）軍隊的支持下，挑戰德貝巴，一些分析人士擔憂衝突將捲土重來。

    米列也示警「的黎波里的潛在不穩定」，他表示：「國際社會應致力建立一個清楚透明的進程，為選舉擘劃出明確路線圖。」

    聯合國10日表示，將繼續承認德貝巴政府。1110211

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