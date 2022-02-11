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    德總理談烏俄危機撂狠話 警告俄國「勿低估西方國家的決心」

    德國總理蕭茲。（路透）

    德國總理蕭茲。（路透）

    2022/02/11 17:13

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕儘管美歐俄等多國持續就烏克蘭與俄羅斯危機談判，但烏俄雙方仍劍拔弩張。《德國之聲》（DW）10日報導，德國總理蕭茲對俄態度轉趨強硬，警告莫斯科最好不要「低估歐盟和北約的團結和決心」。

    據報導，俄國與白俄羅斯10日展開聯合軍演後，西方各國化解烏俄危機顯得更加急迫。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）同日在柏林會見波羅的海諸國領袖後表示，當前最關鍵的無非是避免歐洲開戰，「我們想要和平，但俄國不應該低估我們作為歐盟夥伴和北約盟友的團結和決心。」

    蕭茲直言，一旦俄軍侵略烏克蘭，莫斯科必定遭遇嚴重的政治、經濟和戰略後果。愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）呼籲西方國家站在同一陣線，並堅持下去，「歐洲的團結目前非常重要，我們必須保持戰略耐心。」她也承諾，愛沙尼亞願意和盟國合作，提供武器和彈藥協助烏克蘭抵禦俄國侵略。

    據了解，德、法、俄、烏的外交政策顧問仍在柏林舉行閉門的「諾曼第模式」（Normandy format）四方會談，而蕭茲預計在14日及15日分別造訪烏國基輔和莫斯科。

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