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    殖民火星概念影片曝光！馬斯克估「星艦」下月首次發射

    馬斯克在搭建好的星艦前說明計畫進度。（法新社）

    馬斯克在搭建好的星艦前說明計畫進度。（法新社）

    2022/02/11 14:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美太空公司SpaceX積極研發火星殖民艦「星艦」（Starship），執行長馬斯克當地時間週四晚間舉辦發表會，更新星艦的開發進度，還秀出從星艦到殖民火星的概念影片，大喊「讓我們把這件事成真！」並預告順利的話可在1至2個月內進行首次軌道飛行。

    馬斯克在德州博卡奇卡（Boca Chica）的SpaceX發射基地召開發布會，並把舞台搭建於已架設在發射台上的星艦前方。過程中說明了星艦的開發狀況、規格、任務時程等，並接受現場媒體、民眾提問。

    馬斯克提到的重點包括若美國聯邦航空總署（FAA）在3月核准SpaceX的申請，便可在短時間內進行星艦首次的軌道發射。雖然他預料會以失敗收場，仍有信心在年底前達成軌道飛行的目標。但要是FAA要求更多資料和評估時間，發射可能就會改到太空總署（NASA）的佛州甘迺迪太空中心，這麼一來恐延後超過半年。

    馬斯克說，首次的發射會先搭載自家的星鏈衛星，「屆時可能會在過程中遇到一些難題，在把人送上去前，我們想先藉由衛星任務或測試任務排除問題。」

    馬斯克在現場播放整個火星任務的概念影片，展示出星艦的技術力與特性，包括超重型運載火箭將太空船送至太空後，可自行返回發射地點並由發射架回收，將現行已能穩定在海上回收的技術向上提升。星艦則以大量發射的艦隊形勢將物資和人類送到火星，將其打造成一個適合人類居住的星球。

    會中也可看到發射架的巨型機械臂實際運作過程，不但能用於組裝星艦，未來也能在火箭返回時將其「夾住」回收。馬斯克強調，發射架的開發和製造過程相當困難，難度不亞於火箭和星艦本體。

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