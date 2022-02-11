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    沙國機場遭無人機攻擊！葉門叛軍犯案釀12傷 多國嚴正譴責

    由伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）（Houthis），昨以小型無人機攻擊沙烏地阿拉伯邊境機場。（法新社）

    由伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）（Houthis），昨以小型無人機攻擊沙烏地阿拉伯邊境機場。（法新社）

    2022/02/11 13:07

    〔即時新聞／綜合報導〕由伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）（Houthis），昨以小型無人機攻擊沙烏地阿拉伯邊境機場，雖沙國防空系統即刻攔截，落下的機身殘骸仍造成12人受傷，含巴基斯坦在內的多個國家對此嚴正譴責。

    綜合外媒報導，青年運動軍事發言人沙里亞（Yahya Sarea）昨坦承，以Qasef-2無人機攻擊艾卜哈國際機場（Abha International Airport）。

    雖沙國火速攔截，墜下的殘骸仍讓機場內12人受傷，這12人分別來自沙國、孟加拉、尼泊爾、印度、菲律賓以及斯里蘭卡。

    事件發生後，當局花費1小時善後，空中交通隨後恢復正常。

    青年運動過去就經常以無人機或飛彈攻擊艾卜哈國際機場以及沙國境內多個地區，此次攻擊過後，沙國矢言「將堅定採取行動，來應對針對機場和人民而來的威脅」。

    美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）譴責這場「恐怖攻擊」，並強調美國支持沙國保衛其人民以及領土；巴基斯坦也強烈譴責，稱該攻擊不只違反國際法，也威脅到沙國以及該地區的安全，呼籲立即停止類似行為。

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