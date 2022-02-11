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    俄烏柏林會談 雙方皆稱未取得突破

    俄羅斯和烏克蘭特使在德國柏林會談，但雙方皆透露未取得任何突破。圖為俄羅斯首席談判代表柯札克（Dmitry Kozak）舉行記者會。（美聯社）

    俄羅斯和烏克蘭特使在德國柏林會談，但雙方皆透露未取得任何突破。圖為俄羅斯首席談判代表柯札克（Dmitry Kozak）舉行記者會。（美聯社）

    2022/02/11 09:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境戰雲密布，兩國特使在法、德官員的陪同下於德國柏林舉行會談，但雙方皆於當地時間10日深夜透露未取得任何突破。

    據《路透》報導，俄羅斯首席談判代表、副總理柯札克（Dmitry Kozak）表示，烏克蘭境內親俄勢力與政府軍之間發生衝突後，於2015年達成協議，但俄、烏雙方都對該協議都有不同的解釋，因此沒有共識。

    烏克蘭特使葉爾馬克（Andriy Yermak）則指出，他們與俄國之間未取得突破，但雙方同意繼續談判，「我希望我們能夠很快再次碰面並繼續談判。每個人都希望取得成果。」

    據了解，從2014年以來，烏克蘭已有1.5萬人死於親俄勢力的暴亂，雖然目前已經停火，但歐洲安全與合作組織（OSCE）在烏東分離地區頓內茨（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區，頻繁觀察到不法行為，有時每天高達數百起。

    另外，俄羅斯、烏克蘭、頓內茨、盧甘斯克和OSCE的代表，於2015年2月簽署了13項協議，但俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指責烏國試圖改寫協議，只挑選最有利於他們的內容。

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