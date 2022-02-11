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    艾爾段染疫康復已無症狀 將恢復工作

    2022/02/11 05:12

    〔中央社〕上週確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的土耳其總統艾爾段，今天檢測結果呈現陰性。他的醫師表示，艾爾段已經沒有症狀，將恢復工作。

    艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的醫師托帕羅魯（Serkan Topaloglu）告訴國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），艾爾段過去幾天已經沒有新型冠狀病毒症狀，第一夫人艾米內（Emine Erdogan）「症狀很輕微」。

    托帕羅魯說：「過去兩天進行的PCR檢測都呈現陰性，我認為我們總統很快就會重返例行工作，甚至明天就可以。」

    艾爾段5日在推特帳號發推文，宣布他和妻子都確診感染COVID-19變異病毒株Omicron，「值得慶幸的是，我們疾病的情況輕微」、「我們會繼續在家工作」。

    托帕羅魯強調接種疫苗幫助艾爾段迅速康復。他說：「我們認為接種疫苗絕對非常有效，自從疫情爆發以來，總統對疫苗的立場向來十分明確。」艾爾段是土耳其最早接種疫苗人士之一。

    土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）今天推文稱，艾爾段明天恢復工作。（編輯：楊昭彥）1110211

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