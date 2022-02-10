重組蛋白技術出擊！南韓14日開打Novavax疫苗

Novavax疫苗在南韓由SK Bioscience公司代工生產，該公司員工9日從廠房中搬出第一批產品，準備於翌日交付給南韓衛生當局。（歐新社）

2022/02/10 21:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國第4款疫苗，也是美國首款次單位蛋白疫苗諾瓦瓦克斯（Novavax），第3期臨床試驗結果表現優異，對武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒，甚至是變種病毒，保護力高達90%以上。南韓將從下週一（14日）起，開始為民眾施打這款疫苗。

兩劑型的Novavax疫苗（正式名稱為「Nuvaxovid」）屬於重組蛋白疫苗（又稱次單位蛋白疫苗），與台灣國產高端疫苗屬同類型技術，目前已獲歐盟監管機構、世界衛生組織，以及南韓、印度、印尼及菲律賓等多地授權。

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《美聯社》10日報導，南韓衛生官員表示，當局計劃對18歲或以上未接種疫苗的人積極施打Novavax疫苗，特別是高危險人群，包括住院患者、老年人和殘障人士，他們患嚴重疾病和死亡的風險更大。

報導中說，Novavax的蛋白質疫苗，類似於多年來用於預防普通流感和B型肝炎等疾病的疫苗，安全性高，可能會吸引那些不願使用其他採用新技術設計的COVID-19疫苗的人。

Novavax疫苗在印度、印尼、菲律賓等國家由印度血清研究所（Serum Institute of India）提供，而日本方面正在等待批准，如果成功獲准，將由武田製藥（Takeda Pharmaceutical）生產和分銷。

南韓使用的Novavax疫苗，由該藥廠在當地的合作夥伴、SK集團旗下「SK生物科學公司」（SK Bioscience）生產，該公司已簽訂生產4000萬劑的合約，全部供南韓當地使用。「SK生物科學公司」10日交付了55萬1000劑，11日將再交付29萬4000劑。

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