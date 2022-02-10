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    英俄外長會面談烏克蘭問題 「啞巴與聾子」各說各話

    英國外交大臣特拉斯（左）今天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（右）在莫斯科會談，會後舉行聯合記者會。（美聯社）

    英國外交大臣特拉斯（左）今天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（右）在莫斯科會談，會後舉行聯合記者會。（美聯社）

    2022/02/10 23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今（10）日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科會晤，雙方談論了有關烏克蘭情勢的議題。不過拉夫羅夫事後公開抱怨，英國代表根本沒在聽他說話。

    《路透》報導，拉夫羅夫指出，在長達2小時的會談中，特拉斯完全沒有改變語調，而且在重複英方的聲明與要求時，漠視了他給出的說詞。

    拉夫羅夫在英俄聯合記者會上說，「說實話我很失望，我們進行了一場啞巴與聾子的對談。我方給出的詳盡解釋都是馬耳東風。」

    拉夫羅夫接著說，「他們聲稱，俄羅斯正在等待地面凍結成石頭般堅硬的時刻，好讓坦克輕易駛入烏克蘭領土。不過，我倒覺得地面硬的比較像是我們今天面對的英國同行，因為我們給出的許多事實都被『彈了回來』。」

    特拉斯則質疑了拉夫羅夫「俄羅斯沒有威脅任何人」的說詞，她反擊道：「除了拿來威脅烏克蘭，我想不出有其他任何理由在邊境上駐軍10萬人。還有，如果俄羅斯真心想走外交管道，那他們得撤回部隊，停止這些威脅。」

    而關於俄羅斯提出的主張，即要求北大西洋公約組織（NATO）承諾不會接納烏克蘭成為會員國，以免對俄國國防不利，特拉斯予以否認。

    她說，「沒有人在危害俄羅斯的國防安全，這根本不是事實。」烏克蘭尋求結盟跟自我防衛的行為「完全沒問題」。

    英國外交大臣特拉斯（左）今天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（右）在莫斯科會談前打招呼。（美聯社）

    英國外交大臣特拉斯（左）今天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（右）在莫斯科會談前打招呼。（美聯社）

    拉夫羅夫指出，特拉斯根本不理會俄羅斯方面的解釋。（路透）

    拉夫羅夫指出，特拉斯根本不理會俄羅斯方面的解釋。（路透）

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