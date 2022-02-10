被問「為何績效降低？」 員工回答讓主管啞口無言 網友讚翻

國外一名男子日前在社群網站PO出影片，影片可見主管詢問他為何在獲得2020年的年度最佳員工後，績效就開始下滑？而男子則回答，因為他拿到最佳員工後，並未獲得加薪，他決定拿出對應的表現就好。（擷取自IG 「krisdrinkslemonade」）

2022/02/10 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名男子日前在社群網站PO出影片，影中可見，主管詢問他為何在獲得2020年的年度最佳員工後，績效就開始下滑？而男子則回答，因為他拿到最佳員工後，並未獲得加薪，他決定拿出對應薪水的表現就好。男子的回應讓主管當場啞口無言，這段影片也獲得網友大力稱讚。

原PO男子日前在IG、TikTok等社群平台上傳這段影片，影片中可聽到主管告訴他，在他2020年獲得最佳員工後，男子工作績效就開始下滑，想要了解是什麼原因改變了他？對此，原PO回應，2020年獲得最佳員工後，他已經連續兩年沒被加薪，當他問原因時，主管告訴他，這是他職位的行情價；當他又問，他的薪水是在哪個等級時，主管又稱低於中位數。

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對此，原PO表示，如果他跟同職位的人比較，薪水低於平均值，那他決定就只做對應薪水的事情，投入低於平均的心力在工作上，因為他認為他的薪水，就只值得這樣的付出。他還說，公司沒有提供任何讓他想努力工作的誘因，所以他就不努力工作。

影片PO出後，立刻被網友瘋傳，不少人稱原PO講出了「大家心中的話」，並要求後續。對此，原PO再上傳了新的影片表示，上一段影片，其實是他找朋友來還原和主管面談的過程，原先他有錄製影片，但為了主管的隱私沒有PO出。他也澄清，其實自己很喜歡主管，但主管沒權利決定他的薪水。

原PO也透露，自從他知道自己的薪水是行情價後，就一直把這段話憋在心中，當時和主管說完這番話後，主管沉默了很長一段時間，接著嘆了口氣，要他接下來好好工作，因為他們兩個幾星期後都將被裁員。

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