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    高速公路遇持槍搶劫！卡車女撞爛歹徒車逃脫 第一視角影曝光

    智利一名女子開卡車在高速公路上，遭數名歹徒持槍攔車搶劫，女駕駛加速向前衝，撞爛歹徒的車成功逃脫。（擷取自推特）

    智利一名女子開卡車在高速公路上，遭數名歹徒持槍攔車搶劫，女駕駛加速向前衝，撞爛歹徒的車成功逃脫。（擷取自推特）

    2022/02/08 20:10

    〔即時新聞／綜合報導〕智利上個月發生一起搶案，一名女子駕駛卡車行駛在高速公路上，突然遭到數名歹徒持槍攔車搶劫，女駕駛並未配合，而是加速向前衝，撞爛歹徒的車，成功逃脫，過程中還讓2名歹徒受傷。這段影片近日在網路爆紅，不少網友留言高喊：「撞得好！」

    綜合外媒報導，這段近日在網路上瘋傳的影片，發生在1月18日智利的Autopista Los Libertadores高速公路。卡車女駕駛當時在閘道出口前，前方一輛灰色的雪鐵龍 C5 Aircross SUV突然停了下來，接著車上下來2名歹徒，1人持槍指著駕駛，準備攔車搶劫，但是女駕駛立刻踩了油門，撞爛雪鐵龍後逃脫。影片中可見車窗玻璃被撞碎，漫天飛舞，歹徒則是嚇得不知所措。

    報導指出，這起案件共有4人犯案，被撞擊時，有2名歹徒在雪鐵龍上試圖剎車阻擋女駕駛撞擊，但卡車狠撞推著休旅車在匝道前進，他們因此而受傷。事發後，警方在短時間內將其中3名歹徒逮捕歸案，準備起訴。

    影片曝光後，網友紛紛說，「駕駛是英雄，每個人遇到都該這樣做」、「我們在一個無法無天的國家，只能如此自保」、「處理事情的正確方式」、「英雄！這些該死的攔車罪犯」、「在沒有法治的國家，我們必須採取行動」。

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