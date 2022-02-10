法國也要「自由車隊」 巴黎警察：不准！

一名示威者9日在法版「自由車隊」於南部大城尼斯集結、準備出發前往首都巴黎時，高舉反武肺防疫措施的標語。（路透）

2022/02/10 19:04

〔編譯張沛元／綜合報導〕有鑒於法國南部已有抗議人士集結與駕車前往首都巴黎，巴黎警方10日表示，該市禁止舉行仿效已癱瘓加拿大首都渥太華的「自由車隊」（freedom convoys）式的反武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施的抗爭行動。

警方在聲明中指出，將會進行特殊部署，以避免重要道路塞車，並會對企圖違反抗議禁令者開罰與逮捕；封鎖道路者恐面臨最重入獄2年、罰款4500歐元（約台幣14萬3288元），與禁止駕車3年的懲罰。

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根據紐約時報，法國示威者正計畫仿效加拿大，在首都巴黎舉行「自由車隊」抗爭行動，數十輛卡車與車輛9日已從法國南部出發，預計10、11日還會有更多機車與汽車駕駛人加入。目前還不清楚法版「自由車隊」的規模，但幕後推動該抗爭活動的一個主要臉書社團，數日內就吸引超過30萬名成員。法版「自由車隊」的支持者說，他們的抗爭重點是反對政府上月底推行的疫苗通行證。

10日進入第14天的加拿大渥太華「自由車隊」抗爭行動，肇因於不滿當局要求往來美加邊界的卡車司機必須接種武肺疫苗，然其訴求稍後逐漸演變為反對公衛措施與加國總理杜魯道（Justin Trudeau）政府；由於抗爭者人數多於員警，渥太華市區若干區域因此癱瘓。

紐西蘭首都威靈頓8日起也出現類似加拿大的「自由車隊」抗爭行動，抗議人士聚集在國會大樓外示威，當地警方10日下令清場與逮捕超過50人。此外，英國首都倫敦也有類似抗爭行動。

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加拿大渥太華「自由車隊」抗爭行動的支持者9日集結與封鎖通往美加兩國東部重要邊境關卡「大使橋」的道路。（法新社）

法版「自由車隊」抗爭行動的支持者9日在尼斯集結，一輛參加抗爭的轎車除了在後照鏡上貼著有「自由車隊」字樣的貼紙，一旁還插上該抗爭發源地加拿大的國旗。（歐新社）

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