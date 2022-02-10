引頸期盼！ 川普互動平台「真實社群」3月底前上線

福斯新聞台掌握的獨家消息指出，由川普媒體與技術集團所創建的人際網路互動平台「真實社群」（TRUTH Social）已經展開營運，最快3月底前能從App Store內下載。（法新社）

2022/02/10 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）因發表爭議言論，先後遭推特、臉書等社群平台封殺，不過他並未讓自己從主流媒體噤聲，除了透過發言人哈靈頓（Liz Harrington）持續經營推特外，據《福斯》所掌握的獨家資訊，川普自營社群媒體將於3月底前上線。

根據《福斯新聞台》獨家報導，消息人士指出，由川普媒體與技術集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）所創建的人際網路互動平台「真實社群」（TRUTH Social）已經展開營運，目前正在針對用戶所使用的軟硬體，進行貝他測試（Beta Test），確保所有功能皆能正常運作。

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報導指出，儘管目前「真實社群」尚未正式對外公開，但美國一般用戶已可透過蘋果手機的「App Store」預訂下載軟體，而該平台最快有望在3月底前提供民眾下載，並建立自己的專屬帳戶。

消息人士也說，川普媒體與技術集團，並不會依賴傳統大型科技公司提供基礎通訊設備的服務，而是與加拿大線上影音平台Rumble合作，其將提供TMTG公司雲端資訊儲存的服務。

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