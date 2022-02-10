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    Spotify受喬羅根風波連累 退訂頁面瀏覽量暴增

    Spotify近期因Podcast主持人的不當言論陷入風波。（路透）

    Spotify近期因Podcast主持人的不當言論陷入風波。（路透）

    2022/02/10 12:57

    〔即時新聞／綜合報導〕音樂串流龍頭Spotify近期因知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）屢透過節目傳達武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）錯誤資訊及反疫苗立場遭撻伐，連帶引發一波退訂潮，取消訂閱的頁面已有數週都呈現塞車狀態。

    《CNN》報導，資訊分析公司「SimilarWeb」當地時間週二指出，Spotify的退訂頁面流量一週高出一週，幅度暴增達196％，1月17日當週造訪人次數為3萬9924次，到了24日那一週上升到11萬8168次。

    SimilarWeb研究組負責人希瑪沙（Seema Shah）表示，這樣的狀況過去從沒在Spotify出現過，「這是一波暴漲，顯示出人們對議題的熱切關注並立即採取行動。我們會觀察此現象是否會持續下去。」雖然退訂人數暴增，但Spotify的全球付費會員有1.8億人，對營收造成的實際損害並不會太大。

    喬羅根在節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）中散播疫苗、疫情錯誤消息與種族歧視爭議，使音樂人尼爾楊（Neil Young）相當不滿，要求Spotify停播羅根的節目，為此不惜將自己的音樂從Spotify下架，損失大筆收益。

    Spotify表示，他們將在所有討論新冠病毒的節目上加註內容諮詢，並把觀眾導入專家說法或可靠消息來源，也已經和喬羅根溝通並下架有爭議的集數，但不會取消或封殺他的節目。

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