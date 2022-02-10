1年前便已主張病毒源自實驗室 德專家再曝佛奇關鍵角色

佛奇（見圖）當前身陷涉嫌隱暪疫情起源的相關爭議，儘管他一貫否認外界的指控，但NIAID的上司機構美國國立衛生研究院（NIH）官員已間接承認此事，即佛奇涉嫌向國會作偽證。（路透）

2022/02/10 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自2019年底爆發以來，現已進入第3個年頭，對全球造成的影響無比巨大。去年曾發布研究，主張病毒源自武漢實驗室的德國漢堡大學專家維森丹格（Roland Wiesendanger）近日接受多家外媒專訪時再次重申實驗室洩漏一說，同時披露白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）於學界爭論時扮演的角色。

根據《德國之聲》報導，維森丹格上週接受瑞士《新蘇黎世報》和德國《西塞羅》雜誌專訪首度披露，在2020年初武漢疫情爆發不久時，國際頂尖的病毒學家曾有過一次電話會議，參與者包括美國疾管專家、現為白宮首席醫療顧問佛奇，及德國權威病毒學家德羅斯登（Christian Drosten）。

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維森丹格表示，在該次重要會議舉行之際，多名科學家都認為，武漢實驗室洩漏病毒導致疫情爆發具有很大的可能性，但會後幾乎所有人都接受了佛奇的口徑，即作為中間宿主的某些野生動物發生傳染人類的狀況。

維森丹格認為，眾多科學家的主張之所以出現如此巨大的轉變，源自佛奇施加的影響，後者刻意引導一眾專家偏離實驗室洩漏的可能，原因是佛奇領導的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）曾資助中國從事改造病毒研究。

佛奇當前身陷涉嫌隱暪疫情起源的相關爭議，儘管他一貫否認外界的指控，但NIAID的上司機構美國國立衛生研究院（NIH）官員已間接承認此事，即佛奇涉嫌向國會作偽證。

此外，美國眾議院共和黨人上月11日公布了佛奇部分電子郵件，也證明佛奇早就知道病毒可能是從中國武毒所洩漏的情況。

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