「裸奔」衝球場爆紅！ 金髮辣模2年身家飆破1.4億

模特兒凱莉（Kelly Kay）靠著在「超級盃」（Super Bowl）裸奔一夕成名，現在她的身價已經超過370萬英鎊。（圖擷取自Kelly Kay的IG）

2022/02/10 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕曾在2020年美式足球聯盟NFL冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）裸奔的模特兒凱莉（Kelly Kay），靠著當時裸奔惡搞的舉動一夕成名，現在她的身家已經超過370萬英鎊（約新臺幣1億4289萬元）。

2020年NFL冠軍賽由堪薩斯酋長戰勝舊金山49人隊，拿下暌違50年的第一座冠軍，但在比賽中卻有一段插曲，美國模特兒凱莉在比賽中衝入賽場，雖然保全很快將她制服，沒有讓凱莉的裸奔行動完全呈現，但卻在被送出場外的時候，向在場球迷大露臀部，而許多球迷也樂在其中。

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NFL冠軍賽身為北美4大運動之首，有著極高的人氣和一場決勝負的刺激賽制，每年都至少吸引上億人觀看。不僅是球場上精彩，精彩的表演橋段、屢破紀錄的廣告天價更總能夠吸引話題討論，光是30秒的廣告就要價新台幣1.7億元，而凱莉就是把握這樣的機會。

英國《每日星報》 報導，凱莉在裸奔之後，她的Instagram粉絲和身價同步飆升，IG有37萬粉絲，身家飆升至370萬英鎊左右，過著優渥的模特兒生活。

相關影片：

Security personnel tackled Kelly Kay who tried to run onto the field during the first half of the #SuperBowl. pic.twitter.com/KcyRP8Yzh1 — SUPER. BOWL. CHAMPIONS. ???? （@LuisNFL96） February 3, 2020

凱莉把握靠著超級盃極高的人氣爆紅。（圖擷取自Kelly Kay的IG）

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