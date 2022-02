「裸奔」衝球場爆紅！ 金髮辣模2年身家飆破1.4億

2022/02/10 07:55

〔即時新聞/綜合報導〕曾在2020年美式足球聯盟NFL冠軍賽「超級盃」(Super Bowl)裸奔的模特兒凱莉(Kelly Kay),靠著當時裸奔惡搞的舉動一夕成名,現在她的身家已經超過370萬英鎊(約新臺幣1億4289萬元)。

2020年NFL冠軍賽由堪薩斯酋長戰勝舊金山49人隊,拿下暌違50年的第一座冠軍,但在比賽中卻有一段插曲,美國模特兒凱莉在比賽中衝入賽場,雖然保全很快將她制服,沒有讓凱莉的裸奔行動完全呈現,但卻在被送出場外的時候,向在場球迷大露臀部,而許多球迷也樂在其中。

請繼續往下閱讀...

NFL冠軍賽身為北美4大運動之首,有著極高的人氣和一場決勝負的刺激賽制,每年都至少吸引上億人觀看。不僅是球場上精彩,精彩的表演橋段、屢破紀錄的廣告天價更總能夠吸引話題討論,光是30秒的廣告就要價新台幣1.7億元,而凱莉就是把握這樣的機會。

英國《每日星報》 報導,凱莉在裸奔之後,她的Instagram粉絲和身價同步飆升,IG有37萬粉絲,身家飆升至370萬英鎊左右,過著優渥的模特兒生活。

Security personnel tackled Kelly Kay who tried to run onto the field during the first half of the #SuperBowl. pic.twitter.com/KcyRP8Yzh1