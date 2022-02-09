中國不准網友再罵選手！微博狂刪4萬條留言 上千帳號遭懲處

微博站方已經主動對涉冬奧會相關內容進行了「排查」，目前已經清理41473條留言。（路透、美聯社；本報合成）

2022/02/09 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京冬季奧運如火如荼進行中，為了遏止網友對自家選手諷刺、侮辱，中國社群平台微博主動進行審查，目前已經刪除了41473條的網友留言，另外有上千個帳號受到30日禁言甚至永久禁言的處分。

根據中媒報導，微博站方呼籲網友，體育競技有勝有負，不要因為偶然的失誤，諷刺攻擊運動員，宣洩式、情緒化的表達只會給運動員帶來更多的壓力，觀眾應該少一份苛責，多一份理解。用理性、真誠、包容的態度去看待每一場比賽，並對每一位運動員的全力以赴報以最熱烈的掌聲和最高的敬意。

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報導指，微博站方已經主動對涉冬奧會相關內容進行了「排查」，目前已經清理41473條留言，而今日有850多個帳號被依程度不同進行30天至永久禁言的處分，昨日則有超過1000個帳號受處分。

微博還歡迎所有用戶，若有發現任何違規訊息就予以「舉報」，站方會第一時間受理。

微博站方呼籲網友，體育競技有勝有負，不要因為偶然的失誤，諷刺攻擊運動員，宣洩式、情緒化的表達只會給運動員帶來更多的壓力，觀眾應該少一份苛責，多一份理解。用理性、真誠、包容的態度去看待每一場比賽，並對每一位運動員的全力以赴報以最熱烈的掌聲和最高的敬意。（擷取自微博）

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