地球有幾種樹？科學家估算約7.3萬種 還有近萬種尚未發現

地球上到底有幾種樹？科學家估算，可能約有7.3萬種樹木，比目前已知的樹種數量高出約14%，意味著還有9200種樹尚未發現。（法新社）

2022/02/09 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕地球上到底有幾種樹？科學家估算，可能約有7.3萬種樹木，比目前已知的樹種數量高出約14%，意味著還有9200種樹尚未發現。

美國《國家科學院院刊》近日刊登一項涉及迄今為止最大森林數據庫的新研究，科學家結合了來自兩個全球數據庫的樹木物種豐富度和發生情況的數據，聯合數據庫顯示全世界共有64100個有記錄的樹種，這與此前一項研究發現的地球上約有60000個樹種的總數相近。

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在結合數據集之後，研究人員使用新的統計方法來估計生物群落、大陸和全球尺度上獨特樹種的總數，包括科學家尚未發現和描述的樹種；研究人員稱，保守估計，地球上的樹木物種總數為73274種，這意味著大約有9200種樹木尚未被發現。

這些尚未被發現的樹種中，可能有40%位於南美洲，南美洲是稀有樹種估計數量最多的大陸（約8200種）和大陸特有樹種估計百分比最高的大陸（49%）對全球樹木多樣性具有特殊意義。

該研究資深作者之一、密歇根大學森林生態學家萊克（Peter Reich）表示，這使得森林保護成為南美洲的頭等大事，尤其是人為因素對於森林的威脅，包含開發、野火、氣候變遷，對樹木豐富度和多樣性的廣泛了解是保持生態系統穩定和運轉的關鍵。

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