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    軍情動態》和中國做法不同！ 美國陸軍首度公布氣候戰略

    佛州廷德爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）2018年被颶風侵襲，造成數十億美元的損失。（路透）

    佛州廷德爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）2018年被颶風侵襲，造成數十億美元的損失。（路透）

    2022/02/09 13:04

    〔即時新聞／綜合報導〕氣候快速變遷，海平面上升和極端氣候對各國軍事基地都可能造成影響，美國陸軍昨公布首個針對擬定的戰略，跟隨世界目標，在2050年達成淨零碳排，這類做法和中國明顯不同，先前美國專家曾警示，解放軍明顯忽視氣候變遷議題，未來恐大難臨頭。

    根據《路透》報導，在美國總統拜登面對氣候變遷，推動應對的行政命令下，美國陸軍也首度公布氣候戰略，要求陸軍在2030年將溫室氣體排放量降至2005年的一半，並在2050年達成淨零碳排。

    這樣的戰略能確保美軍基地不被全球暖化、海平面上升等氣候問題影響，例如近年佛州廷德爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）被颶風侵襲，造成數十億美元的損失，德州和南部多州的陸軍基地也受到極端高溫影響，新兵訓練因此更加危險。

    美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）表示，氣候危機明確存在，極端的變遷正讓世界變得更不安全，「我們需要採取行動」。

    該戰略明確要求陸軍在建築物上減少碳排放，也要在2035年前開發全電動的非戰術車隊，並廣泛部署微電網系統，使用可再生能源。目前美國陸軍有950個可再生能源項目。

    該戰略也要求2028年前須在領導能力培訓及訓練上，增加氣候變遷項目，相關經驗和實行案例須於2024年開始公布。

    美國軍方近十年就已和情報官員達成共識，認為氣候問題可能帶來國安威脅，去年拜登上任沒多久，美國國防部也將氣候變化因素加入兵棋推演。

    美國智庫專家先前曾指出，全球軍方針對氣候變遷做出應對並考量環保相關事宜時，解放軍卻反而缺乏相關措施，幾乎「保持沉默」，且在南海島嶼持續推動軍事建設，似乎沒有放緩跡象，「海平面上升時，（解放軍）許多人和設施可能會發現自己在水下」。專家認為，氣候變遷最終可能迫使解放軍得重新考量相對安全的環境。

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