紐約白尾鹿感染Omicron 美研究：恐成新變種潛在來源

紐澤西州李堡的喬治華盛頓大橋前的白尾鹿。（路透）

2022/02/09 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州州立大學（PSU）的研究發現，紐約史坦頓島（Staten Island）的白尾鹿身上有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒，可能成為武肺病毒的新宿主，以及新的變種病毒潛在來源。

《路透》報導，賓州州立大學研究人員在紐約史坦頓島捕獲131隻白尾鹿，進行血液和鼻咽拭子檢測，發現近15%的鹿身上有武肺病毒抗體，顯示這些鹿曾經感染過武肺病毒，而且很容易感染新變種病毒。

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美國賓州州立大學獸醫微生物學家庫奇普迪（Suresh Kuchipudi）表示，病毒在動物間傳播增加感染人類的可能性，但更重要的是，這讓病毒進化成新變種病毒提供了更多可能性。

美國農業部指出，雖然暫無證據表明動物正在將病毒傳播給人類，但武肺病毒一旦在鹿體內長期且廣泛傳播，將擁有更多變異機會，可能產生新的變種，這些新變種病毒可能會蔓延到人類或其他動物物種中。

美國農業部曾報告，包括狗、貓、老虎、獅子、雪豹、水獺、大猩猩和水貂在內的動物中，都有感染武肺病毒的紀錄。

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