總主教任內發生神父性侵 前教宗本篤十六世請求原諒

天主教前教宗本篤十六世今天對於他擔任德國慕尼黑總教區總主教期間，發生神職人員犯下性侵兒童事件，請求受害者原諒。（法新社資料照）

2022/02/08 23:49

〔中央社〕前教宗本篤十六世對於他擔任德國慕尼黑總教區總主教期間，發生神職人員犯下性侵兒童事件，他今天請求受害者原諒。不過，本篤的幕僚否認有關他掩蓋事件的指控。

法新社報導，本篤十六世（Benedict XVI）在1977至1982年間擔任慕尼黑與弗賴辛總教區（archdiocese of Munich and Freising）總主教。這個總教區近期委託一家德國律師事務所調查1945至2019年間發生的性侵案。

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1月公布的調查報告當中，指控本篤十六世在1980年代總主教任內，知情卻未阻止4名戀童癖神父性侵。

現年94歲的本篤十六世今天對調查報告發表信件回應。他說：「我只能對所有性侵被害人表達我深切的羞愧、我深深的遺憾和我衷心的請求原諒。」

他還表示：「我在天主教會曾背負重責大任，因此對於任職期間在不同地點發生的侵犯和錯誤，我的痛苦又更深。」

目前身體非常虛弱的本篤十六世，委託一群幕僚針對律師事務所「威斯特法爾史畢爾克瓦斯特」（Westpfahl Spilker Wastl，WSW）提出的調查報告做出回應。

根據教廷今天伴隨本篤十六世信件公布的幕僚聲明，幕僚堅稱：「拉辛格樞機擔任總主教時，並未涉及任何掩蓋侵犯行為的情況」。拉辛格（Joseph Ratzinger） 是本篤十六世本名，他在2013年請辭教宗一職。

其中一個相關案件，加害人是如今惡名昭彰的戀童癖神父賀勒曼（Peter Hullermann）。他原本在德國西部城市艾森（Essen）任職，但在當地遭指控性侵一名11歲男童，後來被調職到慕尼黑。

本篤十六世的團隊曾向調查報告作者否認本篤出席1980年一場討論是否重新指派賀勒曼擔任神職的會議。但他們其後已承認，無意間提供了不正確資訊。

不過，本篤十六世的幕僚否認這場會議做出賀勒曼任職相關決定。他們今天又說，會中並未討論性侵案。

幕僚的聲明表示：「專家報告分析的案件當中，沒有一件是關於拉辛格知道神父犯下性侵或疑似犯下性侵。專家報告並未提供反證。」

本篤十六世另在信中表示，關於他是否出席1980年那場會議發生的「疏忽」，「被用來質疑我的誠實，甚至將我貼上騙子的標籤」，令他「深受傷害」。

但他也說，自己「格外感激教宗方濟各（Pope Francis）個人對我表達的信心、支持和祈禱」。1110208

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